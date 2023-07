München (ots) -Vom urbanen Berliner Stadtquartier in die sonnige Wüste Andalusiens - und zur Abkühlung an Norwegens stürmische Küste: Pangaea Life wird zum Reiseführer und lädt Vermittler und Kunden per App dazu ein, den nachhaltigen Sachwert-Investments der beiden Fonds "Blue Living" und "Blue Energy" einen Besuch abzustatten.Nachhaltiges Investieren soll begeistern und Menschen dazu animieren, selbst Teil der Lösung zu werden - davon ist die nachhaltige Marke der Bayerischen im Sinne der Philosophie einer blauen Nachhaltigkeit fest überzeugt. Über die neue App "Pangaea Life Investmentreise" erhalten alle Interessierten ab sofort die Möglichkeit virtuell selbst zu den spannendsten Investments aus beiden Fonds zu reisen. Dank 360-Grad-Technologie kann sich dort jeder auf dem Smartphone oder per VR-Brille ein eigenes Bild davon machen, wie die Anlagen nachhaltige Rendite erwirtschaften.In die Rolle des Reiseführers schlüpfen mit Uwe Mahrt und Daniel Regensburger die beiden Geschäftsführer der Pangaea Life. Die Reisenden können sich über die App individuell aussuchen welche Erneuerbare-Energie-Anlagen oder nachhaltigen Stadtquartiere sie besuchen möchten. Folgenden Reiseziele stehen in der neuaufgelegten digitalen Investmentreise auf dem Programm:Blue Living Fonds- Nachhaltiges Wohnquartier Parkside Berlin- Nachhaltiges Wohnquartier Urban Living BerlinBlue Energy Fonds- Windpark Mads Dänemark- Windpark Tesla Norwegen- Windpark The Rock Norwegen- Wasserkraftwerk Sagres Portugal- Solarpark La Cabrita Spanien- Solarpark Aljustrel Portugal"Unser Ziel ist es die nachhaltige Vorsorge und das Investieren in echte nachhaltige Sachwerte auf breiter Basis in der Gesellschaft zu verankern", sagt Daniel Regensburger, Geschäftsführer der Pangaea Life. "Motivation dafür erzeugen wir durch eine attraktive Rendite, aber auch indem wir Menschen die Wirkung ihrer Investments buchstäblich vor Augen führen. Transparenz ist für nachhaltige Anlagen die wertvollste Währung. Mit unserer Investmentreise-App wollen wir unseren Vertriebspartnern und unseren gemeinsamen Kunden genau dafür ein neues Werkzeug an die Hand geben."Die App kann für Android über den Google Play Store und für das iPhone über den Apple App-Store kostenlos unter dem Namen "Pangaea Life Investmentreise" heruntergeladen werden.***Pangaea LifePangaea Life ist ein auf nachhaltige Investments spezialisierter globaler Investment Manager und Anbieter nachhaltiger Vorsorgelösungen. Die Marke wurde im Jahr 2017 durch die Versicherungsgruppe die Bayerische mit dem Ziel gegründet, Rendite und konsequente Nachhaltigkeit zu vereinen. Hinter Pangaea Life stehen aktuell zwei Fonds, die in konkrete Sachwerte aus den Bereichen erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige Wohnimmobilien (Blue Living) investieren. Der Fonds Blue Energy verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 545 Millionen Euro und bietet Kunden seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,7 Prozent nach Fondskosten. Der Fonds Blue Living verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 114 Millionen Euro und weist seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,5 Prozent nach Kosten auf (Stand jeweils 31.03.2023). Beide Fonds investieren ausschließlich in Anlagen, die ökologischen, sozialen und ethischen Standards entsprechen und bieten Kunden ein Höchstmaß an Transparenz.Pressekontakt:Pressestelle der Pangaea Life:Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 MünchenAnsprechpartner: Moritz Rebhan | Pressesprecher Pangaea LifeTelefon: (089) 6787-8285E-Mail: presse@pangaea-life.deInternet: www.pangaea-life.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/5555076