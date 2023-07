Der DAX steigt am Dienstagmorgen um 0,5 Prozent auf 15.745 Punkte und setzt damit den Erholungskurs fort. Am stärksten legen im deutschen Leitindex aktuell die Papiere von Daimler Truck zu. Die angehobenen Jahresziele des Konzerns treiben die Aktie heute an. Mehr dazu erfahren Sie im Börsen.Briefing.-Podcast.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen ...

