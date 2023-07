Arnsberg (ots) -HES Tactical, das von Niklas Voß gegründete Unternehmen mit Sitz in Landshut, wurde vom TÜV nach der International Organization for Standardization (ISO)-Norm 9001 zertifiziert. Die Zertifizierung bestätigt ein Qualitätsmanagement, das die Erwartungen interner und externer Interessengruppen erfüllt.Geschäftsführer Niklas Voß: "Bei Spezialkräften gibt es keine Toleranz für Fehler. Schließlich wird es in einer immer gefährlicheren Welt immer wichtiger, körperliche und mentale Top-Leistungen zu erbringen. Entsprechend anspruchsvoll sind auch die Eignungstests. Umso wichtiger ist es, Einsatzkräfte entsprechend vorzubereiten. Genau dieser Aufgabe haben wir uns gewidmet. Dabei stehen Qualität und Kundenzufriedenheit bei uns immer an erster Stelle. Daher freut es mich besonders, nun auch offiziell durch eine renommierte Prüforganisation bestätigt bekommen zu haben, dass wir höchste Standards erfüllen."Mit HES Tactical und seinem PPF Germany Coaching hat sich Niklas Voß der Aufgabe verschrieben, Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte auf Auswahlverfahren vorzubereiten und sie dabei zu unterstützen, ihre körperliche und mentale Fitness zu verbessern. Die Qualität des Angebots spricht dabei für sich und wurde nun auch durch die TÜV-Zertifizierung offiziell bestätigt.Für den Erhalt der ISO-Norm musste sich HES Tactical einem Audit der TÜV-Experten unterziehen. Die Zertifizierung wird jährlich geprüft und aktualisiert, um sicherzustellen, dass alle Qualitätsstandards stets eingehalten werden. Die Norm ISO 9001 ist die weltweit gängigste Norm im Qualitätsmanagement und definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagement, die Unternehmen umsetzen müssen, um die Erwartungen beteiligter Interessengruppen zu erfüllen. Sie basiert auf den sieben Grundsätzen des Qualitätsmanagements, darunter das Beziehungsmanagement, die faktengestützte Entscheidungsfindung sowie Führung und Leadership.Ein effizientes Qualitätsmanagement zeichnet sich durch klare Ziele, messbare Ergebnisse, angemessene Ressourcen und strukturierte Prozesse sowie deren stetige Verbesserung aus. So hilft es Unternehmen, Wettbewerbsvorteile zu erzielen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und Prozesse zu verbessern. Gleichzeitig unterstützt die Qualitätsnorm bei der Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben und mindert damit verbundene Risiken. Die ISO 9001 Zertifizierung stellt damit sicher, dass sich die Kunden von HES Tactical auf optimale Prozesse und gleichbleibend hohe Standards verlassen können."Dank meiner umfangreichen Erfahrung und der Kompetenz meines Teams konnten wir unsere ganzheitlichen Trainingsansätze und die Ausrichtung auf unsere Kunden weiter optimieren. Die Zertifizierung nach der ISO-Norm bestätigt unseren Kunden, dass sie sich auch in Zukunft auf strukturierte Prozesse und hohe Qualität bei uns verlassen können", so Niklas Voß.Mehr Informationen dazu unter: https://ppfgermany.de/Pressekontakt:HES Tactical UGVertreten durch: Niklas VoßE-Mail: kontakt@hes-tactical.deWebsite: www.ppfgermany.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: HES Tactical UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167521/5555080