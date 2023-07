Tel AVIV-JAFFA, Israel (ots/PRNewswire) -Im Bereich Software für digitale Zwillinge führendes Unternehmen revolutioniert Inspektion von Windturbinen mit autonomer Datenerfassung und auf KI basierender AnalytikvHive (https://www.vhive.ai/), ein marktführendes Softwareunternehmen, das sich auf die Digitalisierung von Unternehmensgütern spezialisiert hat, gibt stolz sein Leistungsvermögen auf dem Gebiet innovativer schlüsselfertiger Lösungen für die Windturbinenbranche bekannt. vHive nutzt seine patentierte Technologie zur autonomen Datenerfassung und ermöglicht so eine präzise und schnelle Erfassung von Windturbinen in der jeweils passenden Größenordnung, was Ausfallzeiten reduziert und die Betriebsleistung erhöht.Herkömmliche Methoden zur Erfassung von Windturbinendaten durch Feldbeobachtungen, wie etwa Klettern, das Aufnehmen von Fotos mit Zoomobjektiven vom Boden aus und manuell gesteuerte Drohnen waren zeitaufwändig und kostspielig. Die schlüsselfertige Lösung von vHive ermöglicht skalierbare und schnelle Inspektionen ohne die üblicherweise bestehende Notwendigkeit des Drehens von Rotorblättern, um jedes einzelne davon unabhängig von den anderen zu überprüfen. Die Nutzung kostengünstiger, handelsüblicher, mit der von vHive angebotenen Technologie für mehrere autonome Drohnen betriebenen Hardware reduziert Ausfallzeiten erheblich. Da ein von Drohnenpiloten unabhängiger Betrieb dafür sorgt, dass kein Bedarf an professionellen Piloten mehr besteht und auch durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) die Genauigkeit zunimmt, können Windparkbetreiber eine konsistente und umfassende Datenerfassung mit reproduzier- und vergleichbaren Analysen vornehmen."Wir sind begeistert, unsere schlüsselfertige Lösung für die Windturbinenbranche zu können", so Tomer Daniel, Mitbegründer und Technischer Direktor (CTO) bei vHive. vHive baut auf die nachweisliche Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Digitalisierung von Unternehmensgütern innerhalb der gesamten Infrastrukturlandschaft auf und bietet eine zuverlässige und robuste Lösung. Dank seiner umfassenden globalen Präsenz kann vHive die Inhaber von Windparks mit Windturbinen sowie andere wichtige Akteure der Windkraftindustrie bei der Digitalisierung ihrer Unternehmensgüter weltweit unterstützen. Mit der weitreichenden Erfahrung von vHive befindet sich das Unternehmen in der einzigartigen Position, der Windturbinenbranche die Vorteile der bewährten Lösung von vHive bieten zu können."Da es in dieser schnell expandieren Branche reichlich Wachstumsspielraum gibt, suchen Betreiber von Windparks ständig nach hochgradig modernen Technologien zum Steigern ihrer Effizienz", so CTO Daniel weiter. "Unsere autonome Datenerfassung und unsere innovative Plattform für digitale Zwillinge (Digital Twins) bieten einen erheblichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Methoden. Damit können Windparks ihre Unternehmensgüter strategisch digitalisieren, die Betriebsleistung verbessern und die Leistungseinbußen minimieren".Informationen zu vHivevHive (https://www.vhive.ai/) ist ein im Bereich Softwarelösungen für digitale Zwillinge weltweit führendes Unternehmen. Das Unternehmen beschleunigt die kontinuierliche digitale Transformation von Unternehmen und ermöglicht ihnen das Treffen fundierterer Entscheidungen, die auf genauen, durch Feldbeobachtungen gewonnenen Daten, Analysen und Erkenntnissen beruhen. Mit der führenden Softwarelösung von vHive können Unternehmen autonome Drohnenschwärme zum Digitalisieren ihrer Unternehmensgüter im Feld und ihres Betriebs einsetzen. Die von dem Unternehmen angebotene Lösung wirkt sich auf verschiedene Branchen aus, da angestrebt wird, die Betriebskosten drastisch zu senken, neue Umsatzmöglichkeiten zu schaffen und die Sicherheit des Personals zu erhöhen.Weitere Informationen: www.vHive.ai (https://www.vhive.ai/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/785617/vHive_Logo.jpgZum Stellen von Medienanfragen bzw. Erhalt weiterer Informationen wenden Sie sich bitte an:Sharon Imber, Marketingleiterin (CMO), sharon@vhive.ai (mailto:sharon@vhive.ai)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vhive-fuhrt-bahnbrechende-schlusselfertige-losung-zur-windturbineninspektion-ein-301873935.htmlPressekontakt:+972544554984Original-Content von: vHive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171044/5555205