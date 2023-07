Hamburg (ots) -CARAVAN.fm, das erste deutsche Radioprogramm für Camper, ist heute auf Sendung gegangen und verspricht ein einzigartiges Hörerlebnis für alle Campingbegeisterten. Das Programm wurde von Radio Hamburg, dem Hörfunkmarktführer der Hansestadt, ins Leben gerufen und spricht die Bedürfnisse einer wachsenden Zielgruppe an. CARAVAN.fm bietet ein FeelGood-Programm mit einer vielfältigen Musikauswahl, die von Indie bis Kuschelrock, von den Beach Boys bis Cro, von Queen bis Harry Styles reicht.Stündliche Kurznachrichten und das europaweite Reisewetter speziell für Camper bieten einen zusätzlichen Mehrwert. Die Zuhörer können das 24/7 Vollprogramm über den Webstream unter https://caravan.fm/, über Smartspeaker und die CARAVAN.fm-App genießen. Zukünftig ist auch ein Angebot über DAB+ geplant. Die Redaktion ist per WhatsApp erreichbar unter 0171 - 31 32 333.Das Motto des Senders lautet: "Im Hotel sind wir Gäste, auf dem Campingplatz zuhause."Niklas Naujok (34), Programmleiter von Radio Hamburg, über das Projekt: "Camping ist eine europaweite Boom-Branche, aber bislang gibt es kein Radioprogramm für diese Zielgruppe. Mit dem neuen Angebot füllen wir diese Lücke. Als begeistertes Camperkind liegt mir dieses Projekt besonders am Herzen. Ich bin mit Camping groß geworden und mit einer Campingplatz-Besitzerin verheiratet. Nur folgerichtig, dass ich jetzt auch meinen Beruf mit meiner Leidenschaft verbinde."Linn MacKenzie (37), Moderatorin und Redaktionsleiterin von CARAVAN.fm: "Ich liebe die Langsamkeit beim Campen, die totale Entschleunigung. Genau dieses Gefühl von Ruhe und Leidenschaft möchten wir vermitteln. Wir machen das erste Radioprogramm in Deutschland speziell für Camper, um ihnen das perfekte musikalische Begleitprogramm für ihre Campingabenteuer zu bieten. Egal, wie und wo man unterwegs ist - CARAVAN.fm ist das authentische Camping-Erlebnis auf akustischer Ebene."https://www.radiohamburg.de/hoeren/caravan_fm/https://apps.apple.com/us/app/caravan-fm/id6450010172https://play.google.com/store/apps/details?id=de.moremarketing.caravanfmPressekontakt und kostenfreies Bildmaterial:Martina MüllerPressesprecherin Radio Hamburg0172 / 825 61 27m.mueller@radiohamburg.deOriginal-Content von: CARAVAN.fm, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171042/5555202