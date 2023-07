EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Finanzierung

ALBIS Leasing AG: Erfolgreicher Abschluss einer langfristigen Refinanzierungslinie mit der ING Deutschland



11.07.2023 / 11:12 CET/CEST

EUR 50 Mio. revolvierende langfristige Refinanzierung abgeschlossen

STS verifiziert

Gestärkte Refinanzierungsqualität der ALBIS Leasing AG Hamburg, 11. Juli 2023. Die ALBIS Leasing AG zeichnete eine revolvierende langfristige Refinanzierungslinie mit der ING Deutschland in Höhe von 50 Mio. EUR.

"Besonders erwähnenswert ist hierbei die Verifizierung nach der STS-Regulierung für Verbriefungen", erläutert Sascha Lerchl, Sprecher des Vorstands der ALBIS. "Diese Zertifizierung stellt eine neue Qualität der Refinanzierung der ALBIS dar."

Mit der neuen Refinanzierungslinie stellt die ALBIS langfristig die Liquidität für zukünftiges profitables Wachstum der ALBIS auf feste Füße. Diese Zusage verdeutlicht die gute und stabile Bonität der ALBIS.

"Die Refinanzierungslinie ist für uns ein deutliches Signal in den Markt", so Sascha Lerchl weiter. "Wir danken der QuantFS GmbH, der Maples Group und Intertrust für die wertvolle Unterstützung bei dieser Transaktion. Unser besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen der ING Deutschland für die vertrauensvolle Zusammenarbeit."



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing AG

Neele Bornholdt

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808 100 127

neele.bornholdt@albis-leasing.de





