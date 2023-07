Die Aktie von RWE stabilisiert sich am Dienstag nach einer Serie von fünf Verlusttagen. Mit einem Anstieg um 1,2 Prozent auf 39,07 Euro erholt sie sich etwas vom Tief seit Ende März, auf das sie am Vortag im Verlauf mit 38,28 Euro abgesackt war. Der Kurs bleibt damit aber auf Abstand zur 21-Tage-Linie, die am vergangenen Donnerstag unterschritten wurde. Auch mittel- bis längerfristige Indikatorlinien ...

