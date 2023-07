Die Energiekontor AG (ISIN DE000 531350 6) zieht historischen Großauftrag an Land: Hierfür hat der im SDAX aktiengelistete Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit dem erfolgreichen Financial Close für das Solarparkprojekt Letschin den Startschuss für die Realisierung des bisher größten Solarparkprojekts in der Geschichte des Unternehmens gesetzt. Der Solarpark Letschin mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...