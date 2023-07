Die Bayer-Aktie hat am Montag mit einem Plus von 1,59 Prozent geschlossen. Grund dafür war eine Fantasie rund um die Agrarsparte. Allerdings fiel der Gewinn deutlich geringer aus als noch am Freitagabend, als ein Bericht über eine mögliche Abspaltung von Crop Science für ein nachbörsliches Spitzenplus von etwa fünf Prozent gesorgt hatte.

