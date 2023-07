Bonn (ots) -Wankt das System Putin? Die Wagner-Gruppe von Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin ist nur eine von zahlreichen privaten Militärunternehmen, sogenannten Private Military Companies, die es in Russland gibt. Welche Rolle spielen diese paramilitärischen Kampfeinheiten in Putins Regime?Antworten gibt der Osteuropa-Experte Professor Andreas Heinemann-Grüder, Politikwissenschaftler beim Bonn International Center for Conversion, kurz BICC.Ein Film von Angela Claren-MoringenPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5555268