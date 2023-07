US-Techwerte haben in diesem Jahr für viel Spaß an den Börsen gesorgt. Das gilt auch für Amazon. Zuletzt gab es einen kleinen Rücksetzer. Kyhan Nazemi von HeavytraderZ zeigt, welcher Trade sich in der Situation anbietet. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle Team-Trades ein. Registriere ...