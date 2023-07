Daimler Truck mit Prognoseerhöhung und Aktienrückkaufprogramm

Werbung







Nach gestiegenen Umsatz- sowie Absatzerwartungen plant Daimler Truck ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu zwei Milliarden Euro.



Der weltweit größte Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck hob am Montagabend erneut die Prognose an. Die Erwartung an den Umsatz lag zuvor bei 55 bis 57 Milliarden Euro. Nun wurde die Prognose auf 56 bis 58 Milliarden Euro erhöht. Grund hierfür könnte unter anderem die Entwicklung der Absatzzahlen sein. Auch hier erhöhte das Unternehmen die Prognose. Von anfangs 510 bis 530 Tausend Fahrzeugen sollen wohl nun 530 bis 550 Tausend abgesetzt werden. Unternehmensangaben zufolge sollen aufgrund der stabilen Liquiditätssituation, ab Anfang August, Aktien im Wert bis zu zwei Milliarden Euro zurückgekauft werden.







