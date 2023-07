DJ Lindner: Müssen Phase expansiver Finanzpolitik hinter uns lassen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach den jüngsten Detaildaten des Statistischen Bundesamtes zur Inflation mit einem Anstieg im Juni den Willen zur Einleitung einer finanzpolitischen "Trendumkehr" betont. "Nach wie vor in Zeiten hoher Inflation ist es entscheidend, die Phase expansiver Finanzpolitik nach den Krisenjahren hinter uns zu lassen", teilte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Mit der Rückkehr zur Schuldenbremse werden wir den Beginn der notwendigen Trendumkehr einleiten."

Der Inflationsdruck in Deutschland war im Juni gestiegen, was aber vor allem am Wegfall von Sondereffekten lag. Die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) erhöhte sich auf 6,8 Prozent und die nationale deutsche Inflationsrate auf 6,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2023 05:38 ET (09:38 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.