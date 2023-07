WITTEN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil unterstützt die Idee eines staatlich subventionierten Strompreises für die Industrie. "Ich glaube, es wird so eine Art von Brückenstrompreis geben müssen für die Grundstoffindustrien in Deutschland, wie das auch in anderen europäischen Ländern der Fall ist", sagte der SPD-Politiker am Dienstag beim Besuch der Deutschen Edelstahlwerke in Witten im Ruhrgebiet.

Es gehe um eine Brücke, bis die Erneuerbaren Energien ausgebaut seien und Strom günstiger werde, sagte Heil. "Wir werden eine Lösung bis dahin für einen überschaubaren Zeitraum miteinander verabreden müssen, damit Grundstoffindustrie in Deutschland diese Transformation auch packt."

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte einen solchen Schritt vorgeschlagen. In einer Zwischenphase bis 2030 soll es demnach einen "Brückenstrompreis" von 6 Cent pro Kilowattstunde für einen "klar definierten Empfängerkreis" geben, wie es in einem Papier heißt. Die Bundesländer hatten sich zuletzt einstimmig für einen günstigen Industriestrompreis ausgesprochen. Die FDP ist dagegen und befürchtet eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Industrie, während kleine Betriebe weiterhin hohe Strompreise zahlen müssten.

Heil besuchte das zur Swiss Steel Group gehörende Stahl- und Walzwerk am Dienstag im Rahmen seiner Sommerreise. Swiss-Steel-Chef Frank Koch appellierte bei dem Besuch vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise an die Politik, einen Industriestrompreis von 4 bis 6 Cent pro Kilowattstunde einzuführen. "Ob es ein Auto ist, eine Maschine, ein Fahrrad, ein Smartphone - alles hat irgendwo Stahl mit drin. Und wenn wir das nicht begreifen, dass Grundstoffindustrie die Basis von Wohlstand ist in Deutschland, dann machen wir etwas falsch."/jr/DP/ngu