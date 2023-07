DJ Kartellamtschef Mundt sieht in GWB-Novelle kein Standortrisiko

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, ist Befürchtungen entgegengetreten, die Novelle des Wettbewerbsrechts mit deutlich mehr Eingriffsrechten für die Behörde schade dem Standort. "Die GWB-Novelle ist sicherlich kein Standortrisiko für Deutschland", betonte Mundt bei einer Pressekonferenz zum Jahresbericht der Behörde. "Wir werden das Ganze maßvoll anwenden", sagte er. Er halte die Novelle auch "nicht für einen Pardigmenwechsel" in der Marktaufsicht, betonte Mundt. Auch andere Länder in Europa nutzten dieses Instrument. Für das Kartellamt gehe es dabei nicht darum, "am grünen Tisch Märkte zu konzipieren", sondern darum, Wettbewerb an Märkten wiederherzustellen, wo dieser nicht mehr gegeben sei.

Der Bundestag hatte die 11. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen Anfang Juli beschlossen. Durch das Gesetz sollten unter anderem Sektoruntersuchungen gestärkt, die Vorteilsabschöpfung effektiviert und die Möglichkeit der Anordnung einer Anmeldepflicht von Fusionen unterhalb der Aufgreifschwellen verbessert werden. "Kern der Novelle sind neue Befugnisse zur Abstellung einer festgestellten erheblichen Wettbewerbsstörung bis hin zur Ultima ratio einer missbrauchsunabhängigen Entflechtung", betonte das Kartellamt.

"Die neuen Eingriffsmöglichkeiten können dazu beitragen, Wettbewerb und Innovationen auf verkrusteten oder vermachteten Märkten wieder zu ermöglichen", betonte Mundt. "Mit der Anwendung der Vorschriften werden wir uns auf neues Terrain begeben, mit vielen zusätzlichen Rechtsfragen." Das Verfahren sei sehr komplex, biete den betroffenen Unternehmen umfangreiche Rechtsschutzmöglichkeiten und unterliege sehr hohen Nachweisanforderungen. Solche Verfahren seien sehr aufwendig und würden "wohl Jahre" dauern. "Es ist ein Instrument für die ganz großen Linien", betonte der Behördenchef. 20 dafür vorgesehene neue Stellen seien im Budgetplan für 2024 nicht enthalten. Deshalb werde "eine klare Priorisierung" nötig sein.

