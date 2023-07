Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4517/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/103 geht es um eine Verpfändung von Lenzing-Aktien (Vormittagsgewinner) mit offenen Fragen. Der Standortfonds Österreich hat eine schöne Marke überschritten und Verbund, Erste Group und OMV unter den Top10 Holdings von gesamt 321. In den News: CA Immo, Research zu Do & Co und voestalpine, Aktienkäufe bei Lenzing. Main Event ist das gesundheitliche Update meines deutschen Kollegen Sebastian Leben. Ein Tipp ist Wienerberger, der 1. GB zum Hören, ...

