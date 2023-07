Der proprietäre Bluttest auf der Basis von microRNA-Signaturen (miLung) kann die Lungenkrebs-Früherkennung in der Primärversorgung unterstützen

Die Ergebnisse werden auch in einem Poster auf der ASCO 2023 vorgestellt

Hummingbird Diagnostics GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich blutbasierter microRNAs zur Früherkennung und Charakterisierung von Krankheiten, gab heute eine Veröffentlichung im Journal of Thoracic Oncology bekannt, die auf eine Posterpräsentation auf der Jahrestagung 2023 der American Society for Clinical Oncology (ASCO) über den miLung-Bluttest für die Erkennung von Lungenkrebs im Frühstadium folgt.

Die Ergebnisse der Studie liefern eindeutige Beweise für die Realisierbarkeit eines Bluttests auf der Basis von microRNAs als Alternative zum Niedrigdosis-Computertomographie-Screening (LDCT), das im Rahmen der Primärversorgung zur Erkennung von Lungenkrebs im Frühstadium eingesetzt werden könnte. Das Screening wurde an stabilisierten Vollblutproben von 1.384 Personen durchgeführt, die die Zulassungskriterien des National Lung Screening Trial (NLST) für Lungenkrebs erfüllten (Alter 55-74 Jahre, Packungsjahre =30), und zwar mittels ultratiefer Sequenzierung kleiner RNAs. Eine neu entdeckte 18-microRNA-Signatur (miLung) wurde in einer unabhängigen Kohorte von 441 Personen als molekularer Biomarker für Lungenkrebs validiert.1 Der miLung-microRNA-Bluttest ist nicht-invasiv und identifiziert spezifische microRNAs, molekulare Biomarker, die mit Lungenkrebs in Verbindung gebracht werden, in Vollblutproben, die am Behandlungsort entnommen werden können.

"Wir haben eine empfindliche und dennoch robuste Analyse mit microRNA-Tumormarkern entwickelt, um Lungenkrebs im Frühstadium zu erkennen", erklärte Bruno Steinkraus, PhD, Chief Scientific Officer von Hummingbird Diagnostics. "Unser Ansatz integriert vom Tumor und vom Immunsystem stammende microRNAs in unabhängiges maschinelles Lernen, um Informationen zur Erkennung von Lungenkrebs im Frühstadium zu erhalten."

Die multizentrische Studie wurde unter anderem in Zusammenarbeit mit Dr. Amita Sharma vom Massachusetts General Hospital, Professor Alexander Bankier vom Beth Israel Deaconess Medical Center, Professor Martin Reck von der LungenClinic Grosshansdorf, Professor Clemens Aigner von der Universitätsmedizin Essen und Professor Klaus Rabe von der LungenClinic Grosshansdorf durchgeführt.

"Die Krebsfrüherkennung ist nach wie vor die wirksamste Strategie zur Senkung der mit Lungenkrebs verbundenen Sterblichkeit", so Jochen Kohlhaas, Gründer und Chief Executive Officer von Hummingbird Diagnostics. "Wir sehen den miLung-Test als nicht-invasive Alternative zu LDCT-Scans für den Einsatz in der Primärversorgung, um die Teilnahme am Screening zu verbessern und möglicherweise geschlechts- und rassenbedingte Ungleichheiten beim Zugang zum Lungenkrebs-Screening zu verringern."

Die ASCO-Posterpräsentation mit dem Titel Early detection of lung cancer using small RNAsist hier zu finden.

Der Artikel kann hier auf der Website des Journal of Thoracic Oncology abgerufen werden.

1 Sikosek T and Horos R et al. Early Detection of Lung Cancer using small RNAs. Journal of Thoracic Oncology (2023), doi: https://doi.org/10.1016/j.jtho.2023.07.005.

Über Hummingbird Diagnostics GmbH

Hummingbird nutzt die Analyse von miRNAs im Blut, um Erkenntnisse über Erkrankungen und deren Therapie zu gewinnen. Die Analyse von miRNAs mit der Technologieplattform von Hummingbird bietet Potentiale für Früherkennung, erkrankungsspezifische Prognosen, Prädiktion des Ansprechens auf Therapien und die Entwicklung von patientenzentrierten Behandlungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hummingbird-diagnostics.com

