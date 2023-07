InfoLink Consulting, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für erneuerbare Energien, hat das Whitepaper "On the Road to Net Zero" mit dem Titel "Powering a Green Future" veröffentlicht: Eine Prognose bis 2030 für Solar, Wind und Energiespeicherung".

Durch den Vergleich der Kosten für erneuerbare und traditionelle Energien, die Analyse der politischen Auswirkungen und die Untersuchung der Dynamik von Angebot und Nachfrage sowie des technologischen Fortschritts bietet InfoLink ein klareres Verständnis für das Tempo und die Landschaft der weltweiten Energiewende.

Ausgehend von einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 2,5 bei der globalen Stromnachfrage bis 2050 und 26,937 TWh Stromnachfrage im Jahr 2019 muss die Welt 88,8 Milliarden Tonnen bzw. 207,6 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent einsparen, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen: "Begrenzung des Temperaturanstiegs auf deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau" und "Fortsetzung der Anstrengungen zur Begrenzung des Anstiegs auf 1,5 °C bis 2030".

Die Stromerzeugung ist derzeit für etwa 30 der gesamten Kohlenstoffemissionen verantwortlich. Um die globale Erwärmung auf unter 2 °C bzw. 1,5 °C zu begrenzen, muss die Welt bis 2030 mehr als 3.400 GW bzw. 6.800 GW an erneuerbarer Energiekapazität aufbauen.

Die kumulierte PV-Kapazität erreichte 2022 die Marke von 1 TW, angetrieben durch das wachsende Bewusstsein für die Energiewende und Fortschritte in der PV-Technologie. Da die PV-Lieferkette auf eine weitere Phase des Überangebots zusteuert, werden die Kosten für die Solarstromerzeugung in den Jahren 2023 und 2024 deutlich sinken, was das jährliche Wachstum der kumulierten Kapazität der erneuerbaren Energien antreibt, die bis 2030 voraussichtlich 6 TW erreichen wird. Die Windenergie, insbesondere die Offshore-Windenergie, hat dank der rasanten technologischen Fortschritte der letzten Jahre ein großes Potenzial für weitere Kostensenkungen.

Die Energiespeicherkosten werden deutlich sinken, wenn die internationalen Zellenhersteller ihre Kapazitäten erweitern. Die Zellen machen derzeit einen großen Teil der gesamten Produktionskosten von ESS aus, und die große Nachfrage des EV-Sektors nach Zellen hält die Zellpreise hoch. In den Jahren 2028-2029 werden Solar-plus-Speicher und Wind-plus-Speicher die Netzparität erreichen.

Im Jahr 2022 erreichten die kumulierten PV- und Windkapazitäten zusammen 2 TW. InfoLink schätzt, dass bis 2030 weltweit über 9.000 GW an erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen werden. Wenn der Verkehr auf Strom umgestellt wird und die Industrie allmählich Kohle durch Strom ersetzt, könnte das Wachstum der Stromnachfrage um 4 bis 5 steigen. Deshalb muss die Welt unbedingt die Kosten für erneuerbare Energien senken und sich bemühen, die Installationsziele zu erreichen.

