Die Inflation drückt bei vielen Konsumenten auf die Kauflaune. Onlinehändler Amazon startet daher zum diesjährigen Prime Day eine Rabatt-Offensive. Kann das Unternehmen den Verkaufsrekord aus dem Vorjahr knacken?

Online-Riese Amazon möchte kostenbewusste Kunden mit hohen Rabatten und Sonderangeboten beim 48-stündigen Shopping-Event "Prime Day" zum Einkaufen verleiten. 2022 erzielte Amazon an seinem hauseigenen Shopping-Feiertag in den USA Umsätze von fast zwölf Milliarden Dollar, ein Plus von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Reuters berichtet.

In Kooperation mit dem Reiseportal Priceline wird es beim Prime-Day in diesem Jahr erstmals auch Rabatte auf Hotelbuchungen geben.

Sind die US-Amerikaner Shopping-müde?

Michael Ashley Schulman, CIO bei Running Point Capital Advisors, sagte gegenüber Reuters, dass viele amerikanische Verbraucher immer noch unter der Shopping-Müdigkeit litten und vorsichtig seien, "ihre Geldbörsen zu strapazieren". Trotzdem rechnet er mit einem starken Prime-Day-Ergebnis für Amazon. Denn Verbraucher würden zunehmend auch Gebrauch von günstigen Angeboten bei Haushaltsartikeln wie Reinigungsmitteln und Hygieneartikeln machen.

Bank of America-Analyst Justin Post hebt auch die neue Logistik-Strategie des Konzerns hervor, mit dem die Artikel noch schneller ausgeliefert werden sollen. "Wir stellen fest, dass dies der erste Prime Day seit der angekündigten Umstellung auf ein regionalisiertes Logistiknetzwerk ist, das laut CEO Andy Jassy die schnellsten Prime-Lieferungen aller Zeiten ermöglicht", schreibt Post. "Da die Verbraucher auf der Suche nach Schnäppchen, mehr Beteiligung von Händlern, schnelleren Lieferungen und hohen Rabatten sind, erwarten wir einen relativ starken Prime Day, der unsere Wachstumsschätzung von 12 Prozent im Vergleich zum Prime Day im vergangenen Juli nach oben korrigieren könnte."

Post glaubt, dass der Prime Day zum richtigen Zeitpunkt für Amazon komme. Sein Kursziel für die Aktie legt der Analyst bei 154 US-Dollar fest, ein Aufschlag von mehr als 20 Prozent zum aktuellen Kursniveau.

Die Konkurrenz kontert mit eigenen Shopping-Events

Der Prime Day fand erstmals im Jahr 2015 statt, und hat viele Amazon-Konkurrenten auf den Plan gerufen. Einzelhandelsriese Walmart startet bereits am Montag seine "Plus Week". Der Elektronik Best Buy startete ebenfalls am Montag seine "Black Friday in July" Rabattaktion.

Amazon plant laut Reuters noch eine weitere Prime-Verkaufsaktion in diesem Jahr. Der genaue Zeitpunkt ist unklar und Amazon hat keine Angaben zum Herbstevent gemacht. Der Verkauf im letzten Jahr fand am 11. und 12. Oktober statt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion