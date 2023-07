DJ MARKT USA/Gut behauptet - Chinas Wirtschaftsstimuli stützen Kurse

Mit kleinen Kursgewinnen dürfte die Wall Street in den Dienstagshandel starten. Neue Wirtschaftsstimuli der chinesischen Führung für die heimische Wirtschaft stimmen auch die Anleger in den USA verhalten optimistisch. Diese dürften sich aber nicht allzu weit vorwagen, denn am Mittwoch werden die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise veröffentlicht. Einige Vertreter der US-Notenbank haben zwar signalisiert, dass die Zinsen zunächst weiter steigen dürften, um die Inflation einzudämmen, dass der Zinsgipfel aber auch schon bald erreicht sein könnte. Darauf waren die Marktzinsen in den USA gesunken; die Zehnjahresrendite rutschte wieder unter die Marke von 4 Prozent.

Unter den Einzelwerten geben Uber vorbörslich 0,7 Prozent ab. Einem Bericht von Bloomberg zufolge plant der Finanzchef des Fahrdienstanbieters, Nelson Chai, das Unternehmen zu verlassen. Er habe CEO Dara Khosrowshahi über seine Entscheidung informiert, der Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest, so Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

WD-40 gewinnen 4 Prozent, nachdem die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal positiv überrascht haben und der Hersteller von - unter anderem - Schmierstoffen und Reinigungsmitteln seine Jahresprognose bekräftigt hat.

July 11, 2023

