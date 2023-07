Das Rahmenvertrag soll einen Teil des Bedarfs der Photovoltaik-Projektpipeline von Aquila in Südeuropa für dieses und das nächste Jahr decken. Er könnte in einer langfristigen strategischen Partnerschaft münden, die auch die Lieferung von Speicherlösungen und Trackern beinhaltet.Trina Solar und Aquila Clean Energy haben einen Rahmenvertrag über die Lieferung von 800 Megawatt an Solarmodulen vereinbart. Die Module seien für Photovoltaik-Projekte in Südeuropa bestimmt, die Aquila in diesem und dem nächsten Jahr fertigstellen wolle, hieß von den Unternehmen am Dienstag. Das EPC-Unternehmen decke ...

