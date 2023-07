München (ots) -Die NATO diskutiert über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine: Wie kann die Unterstützung für Kiew dauerhaft gesichert werden? Welche Ziele verfolgt Russland mit der Stationierung von Atomwaffen in Belarus? Im Gespräch die belarussische Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja und der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP).Die Inflationsrate stieg im Juni auf 6,4 Prozent: Welche Maßnahmen sollte die Regierung jetzt einleiten, um die Bürger zu entlasten? Wie kann der Wirtschaft die Transformation zu mehr Klimaschutz gelingen? Fragen an den ehemaligen Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD).Es erklären, kommentieren und diskutieren Fußballkommentatoren-Legende Béla Réthy, die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke und der Chefredakteur des Stern Gregor Peter Schmitz.Die Gäste:Gerhart Baum, FDP (Bundesinnenminister a.D.)Swetlana Tichanowskaja (belarussische Oppositionsführerin)Peer Steinbrück, SPD (Bundesfinanzminister a.D.)Béla Réthy (langjähriger ZDF-Kommentator)Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)Gregor Peter Schmitz (Stern)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5555489