Die Partnerschaftsvereinbarung bestätigt NetApp als bevorzugten Anbieter von Cloud-Datendiensten für das Studio bei der beständigen Weiterentwicklung seiner Hybrid-Cloud-Umgebung

NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein global aufgestelltes, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, gab heute die Erneuerung seiner strategischen Allianz und Co-Engineering-Partnerschaft mit DreamWorks Animation bekannt. NetApp ist und bleibt der von DreamWorks bevorzugte Anbieter von Cloud-Datendiensten. Mit der Unterstützung von NetApp-Lösungen, sowohl vor Ort als auch in der Cloud, wird das Studio seine hybride Cloud-Umgebung weiterentwickeln, um für mehr Produktivität, Flexibilität und Agilität zu sorgen.

Mit dem Erscheinen seines neuesten Animationsfilms Ruby Gillman, Teenage Kraken ist DreamWorks Animation seit mehr als 25 Jahren dabei, sowohl die Möglichkeiten des Animationsfilms als auch der verwendeten Technologien zu erweitern, um innovative Filme einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen. Schon von Anfang an hat NetApp dem Studio modernste Lösungen zur Verfügung gestellt, um die ständig steigenden Produktionsanforderungen und die Komplexität der Daten zu managen. Die Co-Engineering-Partnerschaft zwischen NetApp und DreamWorks bringt Ingenieure beider Unternehmen zusammen, um reale technische Probleme zu lösen, wobei der Schwerpunkt auf der Optimierung von Workflows in einer hybriden Cloud-Umgebung bei gleichzeitiger Verringerung der Latenzzeit liegt.

"Durch unsere enge Zusammenarbeit mit DreamWorks Animation konnten wir die digitale Transformation des Studios vorantreiben und sein Wachstum mit dem Produktportfolio von NetApp und den Innovationen, die sich aus unseren gemeinsamen Entwicklungsbemühungen ergeben, beschleunigen", so Gabrielle Boko, CMO von NetApp. "Die All Flash Array-Lösungen von NetApp bildeten die Grundlage für den hybriden Speicher, der zur Verwaltung der komplexen Datenanforderungen der Produktion benötigt wurde, und vereinfachten die Arbeitsabläufe für das riesige Charaktermodell von Ruby Gillman, so dass sich die Animatoren auf Kreativität statt auf Kapazitätsmanagement konzentrieren konnten."

Durch die Allianz von NetApp and DreamWorks wurden unter anderem folgende technologische Fortschritte erzielt:

Leistungssteigerung durch NetApp AFF in der Hochleistungsrechenumgebung von DreamWorks und die Möglichkeit, Daten effizienter in NetApp StorageGrid zu schichten.

Höhere Flexibilität durch Ausweitung der Anwendungen auf die Cloud mithilfe von Azure NetApp Files und NetApp Cloud Volumes ONTAP bei gleichzeitiger Erweiterung der geografischen Reichweite zur Unterstützung verteilter Ressourcen.

Geringere Latenzzeiten und weniger Platzbedarf im Rechenzentrum dank der NetApp ONTAP-Systeme, die NetApp All-Flash-Arrays für Energie- und Rackspace-Effizienz nutzen.

"Im Jahr 2018 gingen wir von der Rolle eines Kunden von NetApp zum Verhältnis eines geschätzten Partners über, wobei wir das Beste aus den Ressourcen beider Unternehmen zusammenbrachten, um unsere digitale Transformation zu beschleunigen", so Bill Ballew, Chief Technology Officer bei DreamWorks Animation. "Bei DreamWorks besteht das Endprodukt vollständig aus Daten, im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, die sich lediglich auf Daten stützen. Tatsächlich fallen für jeden Film bis zu einem Petabyte an Daten an, und ohne die erstklassigen Datenverwaltungsdienste, die LLK bietet, könnten wir die fantasievollen Geschichten unserer Animationsfilme nicht zum Leben erwecken."

NetApp und DreamWorks Animation arbeiten zusammen an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Tools und Techniken, die erforderlich sind, um die Messlatte des visuellen Storytellings für jeden Film des Studios höher zu legen. NetApp versorgt DreamWorks Animation mit innovativen Technologien, mit deren Hilfe die enormen Datenmengen, die in der Produktion anfallen, verwaltet werden können, während gleichzeitig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Datenspeicherleistung, Flexibilität und Kosten erreicht wird.

Zusätzliche Ressourcen

DreamWorks Animation und NetApp: Entfesselung der Fantasie mit Daten

Kundenerfolgsgeschichte: DreamWorks Animation hebt die Fantasie auf neue Höhen

Über NetApp

NetApp ist ein globales, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, das Unternehmen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation dabei unterstützt, mit Daten die Führung zu übernehmen. Das Unternehmen bietet Systeme, Software und Cloud-Services, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Applikationen vom Rechenzentrum bis zur Cloud optimal auszuführen, unabhängig davon, ob sie in der Cloud entwickeln, in die Cloud umziehen oder ihre eigenen Cloud-ähnlichen Erfahrungen vor Ort schaffen. Mit Lösungen, die in unterschiedlichen Umgebungen funktionieren, unterstützt NetApp Unternehmen beim Aufbau ihrer eigenen Data Fabric und bei der sicheren Bereitstellung der richtigen Daten, Dienstleistungen und Anwendungen für die richtigen Personen jederzeit und überall. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230711919133/de/

Contacts:

Ansprechpartner für die Medien:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Ansprechpartner für Investoren:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com