Der DAX kann am heutigen Dienstag weiter zulegen und zeigt sich aktuell im Bereich von 15.750 Punkten höher. Im Fokus stehen die US-Verbraucherpreisdaten am morgigen Mittwoch um 14:30 Uhr. In der Folge der Daten könnte weitere Dynamik in den Markt kommen. Als nächste Anlaufmarke steht nun der 10er-EMA im Tageschart im Fokus, der bei 15.827 Punkten verläuft. Der 10er-EMA ist oft die erste Anlaufmarke einer Gegenbewegung im übergeordneten Abwärtstrend. ...

