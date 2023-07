VILNIUS/KIEW (dpa-AFX) - Am Rande des Nato-Gipfels will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend in der litauischen Hauptstadt Vilnius eine Rede halten. "Ja, es wird einen Auftritt geben", bestätigte Selenskyjs Sprecher, Serhij Nykyforow, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Kiew. Nähere Details wollte er vorerst nicht bekanntgeben.

Selenskyj wurde am Dienstag in Vilnius für den Gipfel der Nato-Mitgliedsstaaten erwartet. Kiew pocht dabei auf eine klare Beitrittsperspektive zur Militärallianz. Seit über 16 Monaten wehrt die Ukraine mit westlicher Hilfe eine russische Invasion ab./ast/DP/ngu