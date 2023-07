Der CEO von Quantexa skizziert seine Vision für Investitionen zur Unterstützung des Plans der britischen Regierung, das Vereinigte Königreich zu einem KI-Drehkreuz zu machen, der Folgendes beinhaltet:

125 Mio. GBP in neue globale Investitionen , die darauf abzielen, die Fähigkeit von Unternehmen und Regierungsbehörden zu beschleunigen, vertrauenswürdige KI-gestützte Decision Intelligence-Lösungen zu nutzen

85 Mio. GBP an gezielten Investitionen im Vereinigten Königreich werden über 170 neue Arbeitsplätze im Team des Londoner KI-Innovationszentrums schaffen

Vorschau auf den Assistenten für generative KI zeigt, wie weltweit führende Institutionen das volle Potenzial von Daten zur Untersuchung von Risiken und zur Erkennung von Chancen ausschöpfen werden



LONDON und NEW YORK, July 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit führender Anbieter von Decision Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen in den nächsten drei Jahren weitere 125 Mio. GBP in die weltweite KI-Branche (künstliche Intelligenz) investieren wird, um Kunden dabei zu unterstützen, den Einsatz von KI zum Schutz, zur Optimierung und zum Wachstum ihrer Organisationen voranzutreiben. Bis 2027 werden die weltweiten Gesamtinvestitionen von Quantexa in KI mehr als 200 Mio. GBP erreichen.

Die Investition markiert die kontinuierlichen Fortschritte von Quantexa in der KI mit dem Ausblick auf seine generative KI-Technologie Q Assist. Quantexa hat außerdem sein Engagement für die Weiterentwicklung des bestehenden KI-Stacks des Unternehmens bekräftigt, um sein wachsendes globales Ökosystem von Kunden und Partnern in die Lage zu versetzen, neue branchenspezifische Anwendungsfälle für Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Telekommunikation, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor zu erschließen. Die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa und die Suite von Lösungen für Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Risiko, Betrug und Finanzkriminalität sind in über 70 Ländern im Einsatz.

Eine Analyse der University of Washington geht davon aus, dass diese Investition die KI-Branche weltweit um 600 Mio. GBP ankurbeln wird, wenn der Multiplikatoreffekt zum Tragen kommt.

KI im Kontext: Wie Quantexa die Decision Intelligence mit KI erweitert und automatisiert

Vorschau des generativen KI-Assistenten beschreitet neue Wege

Die Technologievorschau von Q Assist, einem generativen KI-Assistenten, der auf der Decision Intelligence-Plattform von Quantexa aufbaut, zeigt das Potenzial der Nutzung von LLMs zur Schaffung einer intuitiven und dialogorientierten Schnittstelle, die Analysten, die mit Daten arbeiten, um Risiken im Rahmen von Ermittlungen zu identifizieren, neue Möglichkeiten eröffnet. Für Unternehmen ist der potenzielle Nutzen beträchtlich, da der KI-Assistent es allen Analysten ermöglicht, so effektiv zu werden wie die erfahrensten Ermittler.

Q Assist ist LLM-agnostisch und ermöglicht es Kunden, ihre eigenen proprietären, Open-Source- oder kommerziell verfügbaren Modelle zu verwenden, einschließlich ChatGPTTM, einem führenden LLM von OpenAI. Die marktführenden Funktionen von Quantexa für nach einzelnen Einheiten differenzierte Vorgehensweisen, zur Graphenanalyse und zum Scoring werden durch die Verwendung von Fragen und Aufforderungen in natürlicher Sprache in der Decision Intelligence-Plattform von Quantexa zu einem wahren Turbomodell.

Heute hat Quantexa in einem Video-Showcase einen von vielen möglichen Anwendungsfällen für Q Assist vorgestellt. Das Szenario zur Untersuchung von Finanzkriminalität wurde gewählt, um das Potenzial der Verwendung natürlicher Sprache zur Abfrage großer Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten in großem Umfang aufzuzeigen, so dass selbst Analysten am Anfang ihrer Laufbahn die komplexen Daten hinter Graphanalysen und Warnmeldungen verstehen können. Die Vorschau zeigte auch die Möglichkeit, die Erstellung von Verdachtsberichten (Suspicious Activity Reports, SARs) und Ermittlungszusammenfassungen zu automatisieren - dies ist in fast 100 Sprachen möglich - und damit die Effizienz eines normalerweise manuell geprägten Prozesses weiter zu steigern und mehr Zeit für strategische Aktivitäten zur Verfügung zu stellen.

KI in der Decision Intelligence-Plattform von Quantexa liefert Geschäftswert

Unternehmen und Behörden nutzen Decision Intelligence von Quantexa, um effektiver und effizienter zu werden, wenn es darum geht, siloartige, unübersichtliche Daten zu organisieren, um 360-Grad-Ansichten von Kunden und Lieferanten zu erhalten, um Betrug zu erkennen, die Berechtigung für Dienstleistungen zu qualifizieren, gefährliche Güter an den Grenzen zu stoppen oder die Lieferketten zu optimieren.

Quantexa nutzt drei Kernprinzipien, um seinen KI-Stack verantwortungsvoll zu entwickeln:

Kontextbasiertes Lernen: Genauso wie Menschen einen vollständigen Kontext benötigen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, gilt dies auch für KI. Ohne Kontext sind selbst die intelligentesten Algorithmen für maschinelles Lernen oder Deep Learning nicht genau genug, um zuverlässig eingesetzt werden zu können. Zum Beispiel ist es für eine Person oder ein KI-Modell unmöglich zu wissen, ob eine einzelne Banktransaktion für sich genommen Geldwäsche darstellt. Quantexa stellt echten Kontext her, indem es Daten verwendet, um einzelne Ansichten von Personen, Organisationen, Orten und anderen Einheiten zu erstellen und diese visuell zusammenzusetzen, um komplexe Interaktionen zwischen den Einheiten zu zeigen. Dieser Kontext ermöglicht es einem Menschen oder einer KI, die richtige Entscheidung zu treffen.

Rishi Sunak, Premierminister des Vereinigten Königreichs, dazu:

"Wir wollen sicherstellen, dass das Vereinigte Königreich der beste Ort der Welt bleibt, um sichere KI-Technologie zu entwickeln, zu testen und zu nutzen. Das neue Londoner KI-Innovationszentrum von Quantexa im Wert von 85 Mio. GBP wird dazu beitragen, diese Realität zu festigen. Es wird über 170 Arbeitsplätze schaffen, das außergewöhnliche Potenzial der KI für das Wachstum unserer Wirtschaft nutzen und weltweit eine Vorreiterrolle bei der verantwortungsvollen Entwicklung von KI spielen."

Chloe Smith, Ministerin für Technologie, dazu:

"Die Regierung nimmt das Thema KI ernst. Deshalb haben wir seit 2014 2,5 Mrd. GBP in KI-Infrastruktur und -Kompetenzen investiert und in diesem Jahr unseren Plan für die KI-Regulierung vorgestellt, um Innovationen voranzutreiben und Vertrauen aufzubauen. Die Investition von Quantexa ist ein großes Vertrauensvotum für diese Pläne und wird neue Möglichkeiten für Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen eröffnen, die es uns ermöglichen, weiterhin den Weg als weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von KI zu ebnen."

Vishal Marria, CEO und Gründer von Quantexa, sagte:

"Während viele Unternehmen über KI und maschinelles Lernen sprechen, haben wir seit unserer Gründung in diese Bereiche investiert. Wir investieren unsere Zeit, unser Geld und unsere Ressourcen in den größten technologischen Durchbruch seit Generationen, da er die Art und Weise, wie Unternehmen Entscheidungen treffen, verändern wird. Wir sind stolz darauf, in die in London ansässige Innovation zu investieren, aber die Auswirkungen werden in der globalen Wirtschaft zu spüren sein und einen Dominoeffekt auslösen, der unseren Kunden und ihren jeweiligen Branchen neue Möglichkeiten der Entscheidungsfindung eröffnen wird."

Dr. Oren Etzioni , Professor für Informatik an der University of Washington und Gründungsvorstand des Allen Institute for AI, dazu: "Eine Investition von 100 KI-Arbeitsplätzen wird das Wirtschaftswachstum nicht nur in London, sondern auf der ganzen Welt ankurbeln. Die Orte, die am ehesten davon profitieren werden, sind Zentren für KI-Innovationen wie New York City, Seattle und San Francisco. Auf der Grundlage meiner Untersuchungen zu den Auswirkungen der KI auf die Beschäftigung und das Wirtschaftswachstum wird der langfristige monetäre Nutzen dieser Ankündigung aufgrund des Multiplikatoreffekts durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und Innovationen erheblich steigen. Eine anfängliche Investition von 200 Mio. GBP wird der gesamten KI-Branche innerhalb von drei Jahren voraussichtlich 600 Mio. GBP einbringen."

Über Quantexa

Quantexa ist ein globales Unternehmen für Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet und Unternehmen in die Lage versetzt, vertrauenswürdige betriebliche Entscheidungen zu treffen, indem es Daten Bedeutung verleiht. Mit den neuesten Fortschritten in den Bereichen Big Data und KI deckt die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa verborgene Risiken und neue Chancen auf, indem sie eine kontextbezogene, vernetzte Sicht auf interne und externe Daten an einem einzigen Ort bietet. Sie löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, KYC, Customer Intelligence, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute mehr als 650 Mitarbeiter und Tausende von Nutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Das Unternehmen hat Niederlassungen in London, New York, Boston, Toronto, Malaga, Brüssel, Amsterdam, Irland, Luxemburg, Singapur, Melbourne, Sydney und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.quantexa.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn .

