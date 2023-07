Düsseldorf (ots) -Mit ihrem zertifizierten Düsseldorfer Kosmetikinstitut DAGCOSMETICS bietet die Geschäftsführerin Melis Dag nicht nur Behandlungen, sondern auch fachliche Schulungen für Branchen-Neulinge an. Zusätzlich bietet sie mit der DAGCOSMETICS ACADEMY heute auch Onlinekurse zu den Bereichen Business und Mindset als auch im ganzheitlichen Consulting für Beautydienstleister an. Warum gerade das Mindset eine wichtige Rolle in der Beauty-Branche spielt, erfahren Sie hier.Viele Unternehmer sind Meister ihres Fachs. Sie beherrschen ihr Handwerk perfekt - so auch in der Kosmetikbranche. Wer sich als Beauty-Experte selbstständig macht, weiß, was er tut. Trotzdem lässt der große Durchbruch oft auf sich warten. Die Kunden bleiben aus oder kommen nicht wieder. Woran liegt das? "Eine Ursache liegt unumstößlich im falschen Mindset der Beauty-Experten", erklärt Melis Dag von DAGCOSMETICS. "Schließlich zählen nicht nur die Qualifikationen, sondern vor allem die innere Einstellung. Wer nicht an sich und sein Business glaubt, kann auch keinen Kunden überzeugen, an einen zu glauben."Als Kosmetik-Expertin, Unternehmensberaterin und Branchen-Expertin weiß Melis Dag wovon sie spricht. Mit ihrem Kosmetikinstitut DAGCOSMETICS bietet sie nicht nur Behandlungen für Kunden, sondern auch fachliche Schulungen an. Zusätzlich hat sie sich mit ihrer DAGCOSMETICS ACADEMY Onlinekursen zu Business- und Mindset-Themen sowie dem ganzheitlichen Consulting für Beautyanbieter gewidmet. Sie weiß damit, wie wichtig es heute ist, seine Einstellung auf Erfolg zu trimmen - Selbstzweifel haben in der Branche keinen Platz. Warum ein positives Mindset für den Erfolg des Beauty-Business so wichtig ist und welche Faktoren dabei bedacht werden sollten, hat Melis Dag im Folgenden zusammengefasst.1. Selbstvertrauen: Nur wer an sich glaubt, kann auch andere überzeugenUm in der Beauty-Branche Erfolg zu haben, ist vor allem eines wichtig: der Expertenstatus. Fest steht aber: Wer nicht an sich und seine Arbeit glaubt, wird kaum andere von seinen Fähigkeiten überzeugen können. In der Folge geht der Expertenstatus verloren und mit ihm zahlreiche Kunden. Es ist daher entscheidend, zunächst an der eigenen Überzeugung zu arbeiten und sich selbst als Experten wahrzunehmen. Nur dann werden es auch potenzielle Kunden tun.2. Erfolg als Prozess verstehenJe gesünder und positiver das Mindset angehender Beauty-Experten ist, desto eher werden sie Erfolg als Prozess begreifen - und das ist entscheidend. Schließlich kommt Erfolg nicht über Nacht. Stattdessen besteht er aus mehreren Etappen mit Höhen und Tiefen. Letztere sollten dabei nicht als Fehlversuche interpretiert werden, sondern als Chance, sich und sein Business immer weiter zu optimieren.3. Ängste und Selbstzweifel überwinden - Fehler als Chance begreifenWer ein grundsätzlich positives Mindset verinnerlicht, wird es auch schaffen, Ängste und Selbstzweifel zu akzeptieren und sie zu überwinden. Fehler und Rückschläge gehören zum Business dazu. Doch das ist kein Grund aufzugeben. Stattdessen gilt es aus den Fehlern zu lernen, Lösungen zu suchen, an seinen Ängsten zu arbeiten und so Stück für Stück über sich hinauszuwachsen.4. Eine positive Einstellung zieht positive Kunden anPositive Gedanken ziehen positive Dinge und Menschen an. Wer also mit sich und seinem Business im Reinen ist, glücklich und freundlich auftritt, wird auch einen solchen Kundenstamm anziehen. Diese Selbstsicherheit sollte sich auch in den Produktpreisen zeigen. Wer beispielsweise hochpreisig verkaufen möchte, sollte auch ein "hochpreisiges" Mindset verinnerlichen und dahinterstehen, um genau die Kunden anzuziehen, die man sich wünscht und die das eigene Business vorantreiben.Auch Sie möchten sich zum Beauty-Experten ausbilden lassen und an Ihrem Mindset arbeiten? Dann melden Sie sich jetzt bei Melis Dag (https://www.dagcosmetics.com/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Dagcosmetics GmbH & Co. kGVertreten durch: Melis Elif DagE-Mail: info@dagcosmetics.comWebseite: https://www.dagcosmetics.com/Original-Content von: Dagcosmetics GmbH & Co. kG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171047/5555615