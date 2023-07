© Foto: Klaus Ohlenschläger - picture alliance



Europäische Aktien sind nicht mehr ganz so günstig wie Ende letzten Jahres, dennoch bieten sich Anlegern derzeit gute Chancen. Morningstar-Analysten haben die besten europäischen Aktien für das dritte Quartal analysiert.

Von der starken Rallye der ersten Jahreshälfte haben auch europäischen Aktien profitiert und sind dementsprechend nicht mehr so günstig bewertet wie noch zum Jahresende 2022. Im Vergleich mit US-Aktien stehen die Europäer hinsichtlich der Analystenbewertung aber besser da und so bieten sich im dritten Quartal gute Gelegenheit für Investoren. Die Analysten von Morningstar haben Qualitätsaktien analysiert, die jetzt zu einem attraktiven Preis zu haben sind.

Laut Morningstar liegen die besten Anlagemöglichkeiten derzeit in den Sektoren, die dem Konjunkturzyklus am stärksten ausgesetzt sind, etwa in der Kommunikation, bei Konsumgütern sowie Finanzdienstleistungen. Die Differenz zwischen den aktuellen Bewertungen und den Fair Value-Schätzungen der ausgewählten Titel böte genügend Sicherheit, um diese Sektoren näher zu betrachten.

In der Branche Kommunikation ist das spanische Unternehmen Cellnex Telecom Favorit von Morningstar. Den fairen Wert schätzt das Analysehaus auf 52 Euro. Laut Marketscreener notiert die Aktie aktuell bei 36,2 Euro. Das Gros der Analysten teilt die Einschätzung und sieht viel Potenzial für Kurswachstum bis zum mittleren Kursziel von 48,2 Euro.

Viel Potenzial in der Kategorie zyklischer Konsumgüter sehen die Profis von Morningstar bei dem niederländischen Lieferdienst Just Eat Takeaway. Laut Morningstar liegt das Kursziel bei 81 Euro. Auch das Gros der Analysten ist laut Marketscreener positiv gestimmt, sieht das Kursziel aber etwas niedriger bei 30,33 Euro. Bei letztem Schlusskurs von 14,33 Euro bedeutet das aber immer noch ein erwartetes Kurswachstum von rund 112 Prozent.

Ebenfalls unter den Top Titeln ist das belgische Getränke- und Brauereiunternehmen Anheuser-Busch InBev, im Bereich nicht-zyklischer Konsumgüter. Morningstar sieht das Kursziel bei 83 Euro. Das Gros der Analysten sieht es ähnlich und rät zum Kauf. Die Analysten von UBS allerdings sehen den Kurs-Peak erreicht und raten zum Verkauf. Analysten sehen im Schnitt 24 Prozent Aufwärtspotenzial zum aktuellen Kurs von 69,19 Euro. Das KGV (2023e) liegt bei 8.

Auch in den Branchen Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheit und Energieversorger sehen die Experten von Morningstar Chancen. Besonders viel Potenzial haben laut der Auswertung der niederländische Finanzdienstleister Worldline (62 Prozent Kurspotenzial), das deutsche Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmen Fresenius (52 Prozent), das britische Industrieunternehmen Intertek (28 Prozent) sowie der italienische Energieversorger Enel (28 Prozent).

Tipp aus der Redaktion: Holen Sie sich hier den neuen kostenlosen Report von Lars Wißlers Aktie der Woche! Die 100-Prozent-Chance: "Der vergessene Halbleiter-Favorit! Auf diesen Wert sollten Sie unbedingt einen Blick werfen!

Autor: (ck) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion