Als Gründer der Hazelmountain Group unterstützen Timo und Nico Haslberger Unternehmen beim Aufbau und der Vermarktung ihres Onlineshops. Dabei sorgen die erfahrenen IT-Experten branchenübergreifend für beeindruckende Ergebnisse. Wie Unternehmen das Internet zu ihrem Vorteil nutzen können und worauf es dabei zu achten gilt, erfahren Sie im Folgenden.Gerade in digitalen Zeiten wie diesen werden neben dem stationären Handel auch Onlineshops immer relevanter. Schließlich haben sich die Verbraucher mittlerweile daran gewöhnt, ihre Einkäufe bequem vom heimischen Sofa aus zu erledigen oder sich zumindest vorab online über Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Unternehmen, die hier nicht mit einem professionellen Internetauftritt auftauchen, haben schlechte Karten. "Wer nicht mit der Zeit geht und sich digital aufstellt, wird früher oder später vom Markt verschwinden", bestätigen auch Timo und Nico Haslberger. Die IT-Experten haben sich mit ihrer Hazelmountain Group, einer Unternehmensgruppe aus sieben Unternehmen, darauf spezialisiert, Unternehmen beim Aufbau und der effektiven Vermarktung ihres Onlineshops zu unterstützen. Dabei bieten die Brüder sowohl Unterstützung in den Bereichen Onlinemarketing und Erstellung von Websites und E-Commerce Stores als auch beim Schalten von Google, Facebook und Instagram Ads. Die Experten kennen den Markt damit genau und wissen, worauf es zu achten gilt, um beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Wie Unternehmen es schaffen, sich das Internet zunutze zu machen und worauf es dabei im Detail ankommt, haben Timo und Nico Haslberger im Folgenden zusammengefasst.1. Expertenstatus aufbauenEin professioneller Internetauftritt ist heute für Unternehmer jeglicher Branche unumgänglich. Schließlich informiert sich der Großteil der Zielgruppe mittlerweile online über ein Produkt oder eine Dienstleistung, bevor es zum Abschluss kommt. Eine professionelle und sorgfältige Planung des Onlineauftritts dient jedoch nicht nur dazu, das Interesse der Zielgruppe zu wecken, sondern auch dazu, sich als echter Experte zu positionieren. Hierzu gilt es, relevante Inhalte über die Website und diverse Social-Media-Kanäle zu teilen, die die Zielgruppe nicht nur ansprechen, sondern vor allem Mehrwert bieten. Dieser wiederum ist entscheidend, um das Vertrauen der Kunden für die Kaufentscheidung zu gewinnen. Darüber hinaus sorgt die regelmäßige Präsenz im Netz sowohl für die Stärkung der eigenen Marken als auch für eine größere Reichweite. So werden Unternehmen zur ersten Anlaufstelle für Interessierte.2. Leads generierenDarüber hinaus helfen gezielte Onlinemarketing-Maßnahmen Unternehmen dabei, qualifizierte Leads zu generieren. Durch das Implementieren von Lead-Capturing-Mechanismen, wie Kontaktformularen oder Newsletter-Anmeldungen auf der Website können Unternehmen Interessenten dazu ermutigen, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Diese Daten dienen dem Unternehmen wiederum dazu, gezielte Marketingaktivitäten einzuleiten.3. Umsätze steigernDarüber hinaus erlaubt es ein spezieller E-Commerce-Shop Produkte oder Dienstleistungen direkt online anzubieten. Damit schaffen sie gleichzeitig einen Betriebskanal, der rund um die Uhr geöffnet ist und damit den Anforderungen des modernen Verbrauchers gerecht wird. Ferner ist es Unternehmen so möglich, eine breitere Zielgruppe zu erreichen, neue Märkte zu erschließen und rund um die Uhr Umsätze zu generieren.Fazit:Richtig umgesetzt, birgt ein professioneller Internetauftritt damit zahlreiche Vorteile für Unternehmer. Neben einer gesteigerten Bekanntheit werden sich auch die Umsätze messbar erhöhen. Wichtig dabei ist allerdings, dass die professionelle Umsetzung Fachwissen und Erfahrung erfordert. Hierzu ist es zu empfehlen, sich erfahrene Experten zur Seite zu stellen, die das nötige Know-how mitbringen, um die Unternehmen dabei zu unterstützen, sich im digitalen Raum zu etablieren und messbare Erfolge zu erzielen.