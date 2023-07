Das Produkt "PowerOcean" ist zunächst in Deutschland erhältlich, später sollen weitere europäische Märkte folgen. Der Heimspeicher ist auch für die Nachrüstung zu bestehenden Photovoltaik-Anlagen geeignet und das System muss nicht mit einem separaten Wechselrichter versehen werden.Eco Flow ist bislang eher durch seine tragbaren tragbare Energielösungen bekannt. Doch zur Intersolar Europe in München stellte das Unternehmen sein neues Photovoltaik-Heimspeichersystem "PowerOcean" vor. Offiziell ist es seit Ende Mai bereits in Kombination mit einem Photovoltaik-Balkonkraftwerk erhältlich. Nach dem ...

