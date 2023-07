© Foto: picture alliance / blickwinkel/McPHOTO/K. Steinkamp



Die Bank of America geht von einer Sommerrallye des S&P 500 aus. Die US-Bank nennt ihre fünf Favoriten für das dritte Quartal des Jahres.

Um gut 15 Prozent hat der S&P 500 seit Anfang des Jahres zugelegt. Die Analysten der Bank of America (BofA) sehen noch mehr Potenzial.

So versprechen sich die Experten einiges von Bath & Body Works. Der Einzelhändler für Kerzen und Körperpflegeprodukte überzeuge als "beständiges Wachstumsunternehmen mit einer günstigen Bewertung", der durch die sinkende Inflation noch Rückenwind erhalten könnte.

Datadog befindet sich ebenfalls auf der Research-Liste. Das Softwareunternehmen werde unter anderem von KI-gesteuerten Cloud-Workloads profitieren, so die BofA-Analysten.

Des Weiteren sei Lamb Weston ein vielversprechender Kandidat für den Börsensommer. Der Produzent von Kartoffelprodukten finde trotz Preiserhöhungen weiterhin Abnehmer in der Gastronomie. Am 25. Juli bilanziert das Unternehmen. Geht es nach der BofA, werden an dem Berichtstag die Gewinnerwartungen übertroffen.

Eine Aktie, die bisher deutlich hinter der allgemeinen Performance des S&P 500 zurückblieb, ist die von Walt Disney. Das könnte sich in den kommenden Wochen und Monaten ändern. Die BofA-Analysten gaben ein Kursziel heraus, das circa 50 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Besonders heben sie Disneys qualitative Inhalte hervor sowie das Angebot in den Themenparks, das zahlreiche Besucher anlockte.

Für interessant halten die Experten auch die Aktien von Wells Fargo. Die Großbank biete "angesichts des Selbsthilfepotenzials (Kapitalrendite, Effizienz), eines robusten Einlagengeschäfts und der Verteidigungsfähigkeit von Krediten eines der attraktivsten Risiko-Ertrags-Verhältnisse unter den Großbanken", heißt es in der BofA-Notiz. Wells Fargo sei nach den positiven Ergebnissen der jüngsten Stresstest unter anderem in der Lage, Kapital zurückzugeben und die Dividendenausschüttung zu erhöhen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion