DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
URUGUAY 09/25 US760942AX01 12.07.2023 HZE/EOT
URUGUAY 13/24 US760942AZ58 12.07.2023 HZE/EOT
URUGUAY 15/27 US760942BB71 12.07.2023 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
URUGUAY 09/25 US760942AX01 12.07.2023 HZE/EOT
URUGUAY 13/24 US760942AZ58 12.07.2023 HZE/EOT
URUGUAY 15/27 US760942BB71 12.07.2023 HZE/EOT