In Megatrends investieren, bevor es zu spät ist! Nur für kurze Zeit gibt es jetzt die doppelte Probezeit - zwei Monate für nur 30 Euro jetzt hier testen! https://tinyurl.com/2zpdnh5u Künstliche Intelligenz ist aktuell in aller Munde aber dennoch nur ein Megatrend unter vielen. Aktienexperte und Trendforscher Dr. Dennis Riedl beschäftigt sich schon jahrelang mit Trendthemen, die Aktienmärkte bewegen. Auch wenn die Themen Wasserstoff, Robotik und Big Data die Herzen vieler Anleger höher schlagen ließen, seien diese Branchen oftmals schon sehr teuer, so Riedl. Warum die richtige Auswahl der Aktien so wichtig sei und wo der Experte aktuell die größten Chancen sieht: Das und mehr im Video!