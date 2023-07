EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

NEON EQUITY AG: Prof. Dr. Karl-Georg Loritz ist neues Aufsichtsratsmitglied Frankfurt am Main, 11. Juli 2023 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY, ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, gibt bekannt, dass Prof. Dr. Karl-Georg Loritz auf Antrag der Gesellschaft vom Amtsgericht Frankfurt am Main zum Aufsichtsrat von NEON EQUITY bestellt wurde (siehe Corporate News vom 4. Juli 2023). Es ist vorgesehen, dass Prof. Loritz auf der nächsten Aufsichtsratssitzung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wird. Er plant zudem, sich auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung den Wahlen zum Aufsichtsrat der NEON EQUITY zu stellen. Der dreiköpfige Aufsichtsrat von NEON EQUITY besteht neben Prof. Loritz aus Frank Baruth (Aufsichtsratsvorsitzender) und Michael Huttner. Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com



