Montclair, N.J. (ots/PRNewswire) -Sitetracker, die führende Software für das Betriebsmanagement kritischer Infrastrukturen, gab heute bekannt, dass KONUX die Sitetracker-Technologie einsetzen wird. KONUX nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um die Eisenbahnindustrie in ganz Europa zu einem äußerst nachhaltigen, effektiven und effizienten Verkehrsträger für den Personen- und Güterverkehr umzugestalten. KONUX ist ein neuer Industriezweig, der sich die Sitetracker-Technologie zu eigen macht, die im Energie- und Telekommunikationsmarkt bereits gut etabliert ist.Der Schienenverkehr verursacht deutlich weniger Kohlenstoffemissionen als Lastwagen, Flugzeuge und Autos, und ein Großteil der schweren Infrastruktur für den Schienenverkehr ist bereits vorhanden. Der Schienenverkehr hat jedoch den Ruf, unzuverlässig und unzureichend zu sein, um mit allen modernen Geschäfts- und Transportanforderungen Schritt zu halten. Das in München, Deutschland, ansässige KONUX-Unternehmen ändert diese Gleichung, indem es die Eisenbahn in zahlreichen Ländern in Europa und Asien digitalisiert. Die Vision von KONUX ist es, den Bahnbetrieb für eine nachhaltige Zukunft zu verändern. Die Erweiterung bringt die nächste Generation von Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung, die Netznutzung und die Verkehrsüberwachung und -planung für das Eisenbahninfrastrukturmanagement. Durch die Digitalisierung von Weichen und deren IoT-Anbindung nutzt KONUX maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um der Bahn zu helfen, ihre Kapazität, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz zu verbessern.Sitetrackers Software für das Betriebsmanagement wird KONUX dabei helfen, eine Vielzahl unterschiedlicher Tracking-Tools und mobiler Apps zu eliminieren, damit das Unternehmen im Rahmen seines ehrgeizigen Plans zur digitalen Transformation des Schienenverkehrs Tausende von IoT-vernetzten Schienen nahtlos einführen, verwalten und einsetzen kann. KONUX repräsentiert eine neue Branche, die die Vorteile der branchenführenden Dashboards, Berichte und Automatisierungen von Sitetracker nutzt."Sobald Sitetracker vollständig implementiert ist, wird unsere Fähigkeit, Tausende von IoT-Geräten in vielen Regionen der Welt zu planen, bereitzustellen, genau zu verfolgen und zu warten, erheblich effizienter und moderner sein", sagte Denis Dungs, Leiter des Kundenerfolgs bei KONUX. "Wir wollen uns auf die Gewinnung von Erkenntnissen und Daten aus Geräten konzentrieren, damit wir Bahnunternehmen helfen können, effizienter und strategischer zu arbeiten. Sitetracker hilft uns, den Zeit- und Energieaufwand für die Bereitstellung und Verwaltung von Geräten zu reduzieren, so dass wir uns stattdessen auf die strategischen Erkenntnisse konzentrieren können, die sie uns liefern."Sitetracker ist heute in 10 Sprachen verfügbar und wird bereits in 23 Ländern eingesetzt. Bis Ende 2023 soll Sitetracker in mehr als 100 Ländern verfügbar sein. Sitetracker hat seine weltweiten Niederlassungen in London, Bengaluru, Singapur und Melbourne erweitert, da immer mehr Länder und Branchen intelligente Lösungen für ihre Infrastrukturanforderungen fordern. Sitetracker wird sein Personal, seine Sprachkenntnisse und seine Produktfunktionen weiter ausbauen, um Innovationen zu fördern, die digitale Gerechtigkeit und eine nachhaltige Zukunft unterstützen.Um mehr über Sitetracker's Betriebsmanagementlösung für Anbieter kritischer Infrastrukturen zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sitetracker.com.Informationen zu SitetrackerSitetracker fördert die schnelle Bereitstellung der Infrastruktur von morgen. Sitetracker ist der weltweit führende Anbieter von Software für das Management von Bereitstellungsabläufen und unterstützt innovative Unternehmen wie British Telecom, Zayo, Vantage Towers, Nextera, Dominion Energy, ChargePoint, Honeywell und Southern Company bei der Planung, Bereitstellung und Verwaltung von Millionen von Standorten und Anlagen mit einem Portfolio von über 150 Milliarden US-Dollar. Sitetracker bietet Telekommunikations-, Versorgungs-, Energie- und Immobilienteams eine cloudbasierte Lösung, die einfach und effektiv funktioniert und den Übergang zu einer vollständig vernetzten und nachhaltigen Zukunft beschleunigt. Einsetzen, was als nächstes kommt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sitetracker.com/demo/.Informationen zu KONUXKONUX ist ein führendes deutsches KI-Scale-up, das den Eisenbahnbetrieb für eine nachhaltige Zukunft umgestaltet. Das Unternehmen kombiniert maschinelles Lernen und IoT, um Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen für die Automatisierung von Betriebs-, Überwachungs- und Wartungsprozessen anzubieten. KONUX erhöht die Kapazität, die Zuverlässigkeit und die Kosteneffizienz, um die Eisenbahn zur Mobilitätslösung von morgen zu machen. 