Die Erweiterung der Kompetenzen ermöglicht kundenspezifische Biokonjugationslösungen für die Pharma- und IVD-Industrie.

Biosynth, ein Anbieter von kritischen Rohmaterialien für die Life Science Industrie, gibt heute die Übernahme von celares bekannt, einem führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von konjugierten Impfstoffen und biokonjugierten Medikamenten, aktivierten PEGs und polymerbasierten Wirkstoffträgern.

Die Übernahme wird Biosynth's Engagement auf dem schnell wachsenden Markt für konjugierte Impfstoffe und biokonjugierte Arzneimittel stärken. Biosynth erweitert damit seine Kompetenzen und kann die Biokonjugation von Antikörpern, Antigenen und Peptiden seinem bestehenden Kundenstamm aus der Pharma- und Diagnostikbranche anbieten; die GMP-Einrichtungen befinden sich in Berlin, Deutschland.

Dr. Urs Spitz, CEO und Präsident von Biosynth, kommentiert: "celares ist ein etablierter Marktführer im Bereich der Biokonjugation und wir freuen uns sehr über die Übernahme eines so grossartigen Spezialistenteams. celares ist eine perfekte Ergänzung zu unserem breiteren Geschäft und ermöglicht uns, Dienstleistungen im Bereich der Biokonjugation sowie die Produktion von PEGylierungsreagenzien und Polymeren für die Darreichung von Wirkstoffen anzubieten. Gemeinsam können wir unsere Kunden von der Entwicklung bis zur Kommerzialisierung unterstützen. celares ist eine perfekte Ergänzung für Biosynth wo Chemie auf Biologie trifft."

"Wir freuen uns sehr über den Anschluss an die Biosynth-Gruppe", ergänzt Dr. Ralf Kraehmer, Geschäftsführer von celares. "Als etablierter Marktführer im Bereich der Biokonjugation vereint celares jahrzehntelange chemische und biotechnologische Erfahrung im Unternehmen und bietet Kunden die Möglichkeit, auf zukunftsweisende Technologien zuzugreifen. Optimale polymerbasierte Konjugationen sowie Formulierungen und Herstellungsprozesse von Wirkstoffen sind Teil unserer Entwicklung. Wir sehen grosse Gemeinsamkeiten mit Biosynth und deren kundenorientierter Strategie und Leidenschaft für die Life Science Industrie".

Über Biosynth

Biosynth ist ein Anbieter kritischer Materialien, der mit globalen Forschungs-, Produktions- und Vertriebseinrichtungen die Lieferketten der Life Science Industrie sichert. Biosynth beliefert den pharmazeutischen und diagnostischen Sektor. Wo Chemie auf Biologie, Produkte auf Dienstleistungen und Innovation auf Qualität treffen, steht Biosynth «at the Edge of Innovation». Mit einem einzigartigen Forschungsproduktportfolio von mehr als einer Million Produkten und umfassenden Produktionsdienstleistungen verfügt Biosynth über Fachwissen und Fähigkeiten in den Bereichen komplexe Chemikalien, Peptide und biologische Schlüsselprodukte alles von einem zuverlässigen Partner. Biosynth mit Hauptsitz in Staad, Schweiz, befindet sich unter anderem im Besitz von KKR, Ampersand Capital Partners und dem Management. Erfahren Sie mehr über Biosynth unter www.biosynth.com.

Über celares

Die celares GmbH konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von polymerbasierten Wirkstoffträgern und biokonjugierten Arzneimitteln. Das 2003 gegründete Unternehmen mit Sitz in Berlin ist führend auf dem Gebiet der Biokonjugation und Halbwertszeitverlängerung durch chemische Modifikation sowie der Synthese von Spezialpolymeren für die Darreichung von Wirkstoffen.. celares bietet hochwertige, kundenspezifische Dienstleistungen, einschliesslich Machbarkeitsstudien, Up-scaling und Prozessentwicklung, sowie die Entwicklung und Validierung der erforderlichen analytischen Methoden. Darüber hinaus bietet celares die GMP-Produktion von Biokonjugaten und funktionalisierten Polymeren an, die als Hilfsstoffe in der Arzneimittelformulierung verwendet werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.celares.com.

