Berlin (ots) -Das deutsche Tochterunternehmen des Schweizer Schienenfahrzeugherstellers Stadler realisiert an seinem Berliner Produktionsstandort eine Photovoltaik-Aufdachanlage. Dafür werden über 7.200 Module von LONGi Solar, dem weltgrößten Modulhersteller, verbaut. Die Anlage nimmt eine Fläche von 14.000 Quadratmetern auf dem Montagewerk von Stadler Deutschland ein. Die Elektro- und Gebäudetechnikfirma Sandmeyer Elektro ist mit der Ausführung des Projekts betraut und rechnet mit einer Fertigstellung bis Ende 2023.Ein Großteil des Strombedarfs am Stadler-Standort Berlin wird durch die PV-Aufdachanlage gedecktDie Module werden pro Jahr 3.000 MWh Strom erzeugen - das entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von ungefähr 800 Einfamilienhäusern und macht die Anlage zu einem der größten Solarkraftwerke Berlins. Das Werk von Stadler Deutschland wird voraussichtlich 80 % des erzeugten Stroms selbst verbrauchen und die restlichen 20 % in das örtliche Versorgungsnetz einspeisen.Christian Keasler, Sales Manager DACH bei LONGi Solar sagte: "Wir freuen uns, eine Solaranlageninstallation dieser Größe in Berlin gemeinsam mit den erfahrenen Photovoltaik-Spezialisten der Sandmeyer Elektro und Lime GmbH unterstützen zu können. Die Solar-Expansion in Berlin besitzt ein großes, bisher ungenutztes Potenzial - besonders im Hinblick auf die vielen Dächer der Industrie- und Produktionsstätten Berlins."Die Geschäftsführer der Sandmeyer Elektro GmbH, Timm und Malte Sandmeyer, fügen hinzu: "Bei großen gewerblichen oder industriellen Projekten wie der Aufdachanlage von Stadler Deutschland in Berlin ist es für uns unerlässlich, dass die Stromerzeugung so zuverlässig wie möglich erfolgt. Das Werk muss über eine stabile Stromerzeugung verfügen, weshalb wir ausschließlich Premium-Produkte wie die LONGi-Module verwenden."LONGis neueste Modultechnologie: die Hi-MO 6-Serie, die auf einer neuen Generation der HPBC-Zelltechnologie (https://www.longi.com/de/news/himo6-rueckkontakt-effizienz/) basiert.Die voll ständige Pressemitteilung inkl. Bildern finden Sie hier (https://www.longi.com/de/news/longi-solaranlage-berlin-stadler/).Pressekontakt:Nadine BütowLeiterin Unternehmenskommunikation Europa, DGnadinebuetow@longi.comTimo HelmkePR Manager Europa, DGtimohelmke@longi.comOriginal-Content von: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168623/5555727