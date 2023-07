Nach einem kurzen Rückfall des Dax +0,64% ist es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder aufwärts gegangen. Der Leitindex, der nach anfänglichen Gewinnen kurz ins Minus gedreht hatte, lag am frühen Nachmittag wieder mit 0,7 Prozent im Plus bei 15 781 Punkten. Sollte der Index die Gewinne halten, wäre es der dritte Erholungstag in Folge. Ob die Erholung Bestand hat, dürfte sich am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...