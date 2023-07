ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1250 dänischen Kronen belassen. Analyst Lorenzo Biasio widmete sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie dem riesigen Wachstumsmarkt für Medikamente gegen krankheitsbedingtes hohes Übergewicht, den er als eine vielversprechende Chance bezeichnete. Novo Nordisk und Eli Lilly seien hier nicht wegzudenken. Da der Anlauf der meisten Arzneien noch voll im Gange sei, sei die Absatzentwicklung für die kommenden Jahre gesichert. Anleger sollten jedoch angesichts der bereits eingepreisten hohen Erwartungen besser nur bei Kursrückschlägen oder Schwächeperioden die Herstelleraktien erwerben./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 11:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DK0060534915