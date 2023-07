Clinisupplies, ein führender Hersteller und Lieferant von Verbrauchsmaterialien für die Kontinenzpflege, meldete heute die Übernahme von Great Bear Healthcare, einem Hersteller und Lieferanten von Kontinenzprodukten für die Behandlung akuter und chronischer Erkrankungen aus dem Vereinigten Königreich.

Clinisupplies und Great Bear Healthcare, beides wachsende Unternehmen, setzen den Fokus schwerpunktmäßig auf den britischen Gesundheitsmarkt für Kontinenzprodukte. Die beiden Unternehmen leisten Kontinenzpflegedienste zur Unterstützung des NHS und bieten einen speziellen Heimlieferdienst für Kontinenzpflegeprodukte für Patienten daheim an.

Great Bear Healthcare ist die erste Übernahme, seitdem Clinisupplies im Januar 2023 ein KKR-Portfoliounternehmen geworden ist, und hat sich dem Ziel verschrieben, eine internationale Plattform für medizinische Geräte für chronische Erkrankungen aufzubauen.

Paul Cook, CEO von Clinisupplies, kommentierte: "Teil des Netzes von KKR zu werden und die Fachkenntnisse des Teams zu nutzen hilft uns, mehr Verbraucher zu unterstützen und mit mehr medizinischen Fachkräften in Kontakt zu kommen. Um unser Kerngeschäft im Vereinigten Königreich zu stärken und eine Plattform für zukünftiges Wachstum zu schaffen, ist Great Bear bestens für Clinisupplies geeignet. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Great Bear und die Fortsetzung der tollen Arbeit der Gründer, die ein erfolgreiches Unternehmen geschaffen haben."

Al Hale, CEO von Great Bear, kommentierte: "Clinisupplies ist das richtige Unternehmen, um Great Bear in die nächste Phase des Wachstumsprozesses zu führen. In den letzten 16 Jahren hat sich Great Bear von einem neuen Marktteilnehmer zu einem starken Akteur auf dem britischen Kontinenzmarkt entwickelt. Die Investitionen, die Clinisupplies nun in das Unternehmen einbringen kann, werden weiteres Wachstum ermöglichen, um noch mehr Patienten im Vereinigten Königreich zu unterstützen."

KKR hat in Clinisupplies über den KKR Health Care Strategic Growth Fund II investiert, einen Fonds im Volumen von 4,0 Milliarden US-Dollar mit Fokus auf Investitionen in wachstumsstarke Gesundheitsunternehmen. KKR verfügt über eine lange Erfolgsbilanz mit Blick auf die Unterstützung von Healthcare-Unternehmen weltweit und hat seit 2004 rund 19 Milliarden US-Dollar in diesen Sektor investiert.

Über Clinisupplies

Clinisupplies, ein führender britischer Hersteller und Lieferant von medizinischen Geräten, ist auf Kontinenzprodukte für die Behandlung akuter und chronischer Erkrankungen spezialisiert. Mit mehr als 500 Mitarbeitern im Vereinigten Königreich, in China und Indien liefert Clinisupplies seine Produkte an den NHS und über Clinidirect, seinen Vertragspartner für die Abgabe von Hilfsmitteln, direkt an Patienten nach Hause.

Clinisupplies entwickelt schwerpunktmäßig Produkte, deren Verwendung einfach und diskret ist. Das Produktentwicklungsteam arbeitet mit Ärzten und Patienten zusammen, um eine starke Produktpipeline zu entwickeln, die in den CE-, ISO- und FDA-konformen Anlagen hergestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.clinisupplies.co.uk.

Über Great Bear

Great Bear Healthcare, ein Hersteller und Anbieter von Kontinenzpflegeprodukten aus dem Vereinigten Königreich, betreibt den Heimlieferdienst Nightingale. Das Unternehmen wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, ein hochwertiges Sortiment an Kontinenzprodukten zu entwickeln, die es Menschen ermöglichen, das Leben zu führen, das sie führen möchten.

Great Bear ist kontinuierlich gewachsen und beschäftigt inzwischen mehr als 120 Mitarbeiter, die für den Heimlieferdienst von Great Bear Nightingale tätig sind. Great Bear unterhält seinen Hauptsitz in Cardiff und Heimlieferdienste in Cardiff und Bridgwater.

Weitere Informationen finden Sie unter www.greatbearhealthcare.co.uk.

Über KKR

KKR ist eine führende, weltweit operierende Investmentgesellschaft, die Lösungen für die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Das Ziel von KKR ist es, attraktive Investitionsrenditen zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck verfolgt das Unternehmen ein geduldiges, diszipliniertes Investitionskonzept, beschäftigt erstklassige Mitarbeiter und unterstützt das Wachstum der Unternehmen und Gemeinden in seinem Portfolio. KKR finanziert Investmentfonds, die in Private-Equity-, Kredit- und Immobilienanlagen investieren, und hat strategische Partner, die Hedgefonds verwalten. Die im Versicherungssektor tätigen Tochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic Financial Group an. Angaben über die Investitionen von KKR schließen möglicherweise die Aktivitäten der Fonds und der im Versicherungssektor tätigen Tochtergesellschaften ein, an denen KKR beteiligt ist. Weitere Informationen über KKR Co. Inc. (NYSE: KKR) finden Sie auf der Website von KKR unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.

