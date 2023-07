ffentlicher Großauftrag für Hochtief in Berlin

Werbung







Hochtief erhielt einen Großauftrag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Höhe eines dreistelligen Millionen Volumens.



Der größte Baukonzern Deutschlands Hochtief sicherte sich ein ÖPP-Hochbauprojekt (Öffentlich-private Partnerschaft), welches das Unternehmen über einen Zeitraum von 30 Jahren betreuen soll. Aus den im Oktober beginnenden Bauarbeiten und Sanierungen, soll über eine voraussichtliche Bauzeit von fünf Jahren die neue Bundeskriminalamt-Dienstelle für Berlin entstehen. Nach Fertigstellung wird Hochtief das Projekt weitere 25 Jahre lang begleiten.



Seit Jahresbeginn stieg der Kurs der Hochtief-Aktie um knapp 46%. Als Reaktion auf die Nachricht, legte die Aktie Hochtief im untertägigen Handel um knapp 2% zu. Ob sich dieses Wachstum als Nachhaltig herausstellt, kann sich bei der Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2023, voraussichtlich am 25 Juli 2023 zeigen.









Quelle: HSBC