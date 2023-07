Das Londoner Tech-Startup Nothing hat sein zweites Smartphone vorgestellt. Wir konnten uns das Phone 2 vorab ansehen und klären unter anderem, was das neue Glyph-Interface kann. Nach etlichen Teasern und ersten Details zum Phone 2 hat das Tech-Startup mit Sitz in London sein zweites Smartphone vorgestellt. Im Unterschied zur ersten Generation, die weiter im Portfolio bleibt, ist das Phone 2 nicht in der Mittel-, sondern in der Oberklasse angesiedelt. ...

