Abivax ernennt Dr. med. June Lee und Troy Ignelzi zu Aufsichtsratsmitgliedern



11.07.2023

PARIS, Frankreich, 11. Juli 2023 - 18:00 Uhr (MESZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit einem Produkt in der klinischen Phase 3, das Therapien zur Modellierung des körpereigenen Immunsystems entwickelt, um die Symptome von Patienten, die an chronischen Entzündungserkrankungen leiden, zu lindern, gibt heute die Ernennung von Dr. med. June Lee und Troy Ignelzi als neue unabhängige Mitglieder des Abivax-Aufsichtsrats bekannt. June Lee und Troy Ignelzi treten an die Stelle von Joy Amundson und Jean-Jacques Betrand, die sich aus dem Aufsichtsrat des Unternehmens zurückziehen.

Marc de Garidel, CEO von Abivax, sagte: "Ich freue mich, June Lee und Troy Ignelzi als neue Aufsichtsratsmitglieder von Abivax begrüßen zu dürfen. Unser Phase-3-Programm mit Obefazimod zur Behandlung von Colitis ulcerosa schreitet voran, und ihre umfangreiche Erfahrung auf den Gebieten der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung sowie der Produktvermarktung und Finanzierung wird zur erfolgreichen Umsetzung unserer strategischen Prioritäten sehr wertvoll sein. Im Namen des gesamten Teams möchte ich auch Joy Amundson und Jean-Jacques Bertrand herzlich für ihr langjähriges Engagement und ihren wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Abivax danken. Wir freuen uns nun sehr darauf, unsere Arbeit mit June und Troy fortzusetzen und ihre weitreichende Expertise in der biopharmazeutischen Industrie für Abivax zu nutzen."

Dr. med. June Lee, neues Mitglied des Abivax-Aufsichtsrats, fügte hinzu: "Ich freue mich über die Ernennung als neues Mitglied des Aufsichtsrats und bin von den bisherigen Erfolgen des Unternehmens und von den mit Obefazimod generierten klinischen Daten sehr beeindruckt. Gemeinsam mit dem Abivax-Team werden wir weiter mit Nachdruck daran arbeiten, diesen vielversprechenden Produktkandidaten in Richtung Marktzulassung voranzutreiben, um ihn all den an Entzündungskrankheiten leidenden Patienten zugänglich zu machen."

Troy Ignelzi, neues Mitglied des Abivax-Aufsichtsrats, ergänzte: "In Zusammenarbeit mit meinen Aufsichtsratskollegen und dem talentierten Abivax-Team werden wir die Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiter fortschreiben. Gerne werde ich mein Wissen und meine Erfahrungen einbringen, um das Potenzial des Unternehmens zur Erforschung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger und langfristig wirksamer Therapien gegen chronische Entzündungskrankheiten erfolgreich und vollumfänglich auszuschöpfen."

Im Rahmen der Neubesetzungen wurden auch die Ausschüsse des Aufsichtsrats neu aufgestellt. Der Prüfungsausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen: Troy Ignelzi (Vorsitzender), Corinna zur Bonsen-Thomas und Sofinnova Partners (vertreten durch Kinam Hong). Der Einstellungs- und Vergütungsausschuss setzt sich aus vier Mitgliedern zusammen: June Lee (Vorsitzende), Corinna zur Bonsen-Thomas, Truffle Capital (vertreten durch Philippe Pouletty) und Sofinnova Partners (vertreten durch Kinam Hong).

Über Dr. med. June Lee

Dr. med. June H. Lee, M.D., Fellow des American College of Chest Physicians (FACCP), ist derzeit Venture Partner bei 5AM Ventures. Dr. Lee ist Ärztin und Wissenschaftlerin und verfügt über mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Biotechnologie- und Pharmaindustrie. Zuletzt war sie Gründerin und CEO von Esker Therapeutics. Zuvor war sie Executive Vice President, Chief Development Officer und Chief Operating Officer von MyoKardia, wo sie eine international führende Organisation im Bereich der Produktentwicklung aufbaute und leitete. MyoKardia wurde im November 2020 für USD 13,1 Mrd. von Bristol Myers Squibb übernommen. Das Hauptprogramm von MyoKardia, Mavacamten, wurde kürzlich von der US Zulassungsbehörde FDA für die Behandlung von Patienten mit obstruktiver hypertropher Kardiomyopathie als erste Präzisionstherapie in dieser Indikation zugelassen. Vor ihrer Tätigkeit bei MyoKardia war Dr. Lee Professorin für Medizin an der University of California, San Francisco (UCSF) School of Medicine. Hier baute sie als Direktorin für translationale Forschung das "Catalyst Program" zur internen Beschleunigung von im frühen Entwicklungsstadium befindlichen Technologien auf. Bei Genentech hatte Dr. Lee die Leitung verschiedener therapeutischer Bereiche inne und verantwortete frühe klinische Entwicklungsprogramme für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselkrankheiten sowie für Infektions- und Atemwegserkrankungen. Dr. Lee sitzt in den Gremien von zahlreichen, in der Gesundheitsbranche tätigen Unternehmen, unter anderem ist sie Aufsichtsratsmitglied von Tenaya Therapeutics, Eledon Pharmaceuticals Inc. und GenEdit sowie Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Foresite Labs. Dr. Lee war zudem Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Johns Hopkins University Center for Therapeutic Translation und des Aufsichtsrats von CinCor Therapeutics. Das Unternehmen wurde im ersten Quartal 2023 von AstraZeneca für bis zu USD 1,8 Mrd. übernommen. Dr. Lee hat einen Bachelor in Chemie an der Johns Hopkins University absolviert und erwarb ihren medizinischen Abschluss an der School of Medicine der University of California, Davis. Ihre klinische Ausbildung in Innerer Medizin und Lungen- und Intensivmedizin machte sie an der University of California, Los Angeles (UCLA) und der University of California, San Francisco (UCSF). Dr. Lee arbeitet in San Francisco, Kalifornien, USA.

Über Troy Ignelzi

Troy Ignelzi verfügt über umfangreiche Erfahrung im Management aufstrebender und schnell wachsender biopharmazeutischen Unternehmen, sowohl im Bereich Finanzen als auch im operativen Geschäft, einschließlich Kapitalbeschaffung und Aufbau leistungsstarker Teams. Derzeit ist er als CFO von Karuna Therapeutics tätig. Dort verantwortet er den Finanzbereich, darunter die Geschäftsplanung für Forschung und Entwicklung und die Vorbereitung der Kommerzialisierung. In dieser Funktion hat Herr Ignelzi die privaten und öffentlichen Finanzierungen von Karuna geleitet, einschließlich mehrerer Wertpapieremissionen, und hat zudem die für ein börsennotiertes Unternehmen notwendige finanzielle und operative Infrastruktur aufgebaut. Bevor er zu Karuna kam, war Herr Ignelzi erfolgreich bei zwei anderen aufstrebenden biopharmazeutischen Unternehmen, Esperion Therapeutics und scPharmaceuticals, tätig. Er leitete zahlreiche private und öffentliche Finanzierungsrunden und stellte die für die wirtschaftliche Stabilität börsennotierter Unternehmen maßgeblichen finanziellen und entwicklungsstrategischen Weichen. Zu einem früheren Zeitpunkt seiner Karriere war Herr Ignelzi in verschiedenen Positionen in den Bereichen Finanzen, Geschäftsentwicklung und strategische Planung bei Pharmalex, scPharmaceuticals und Insys Therapeutics tätig, sowie im Vertrieb von Eli Lilly & Co. Herr Ignelzi ist derzeit Aufsichtsratsvorsitzender von Vedanta Biosciences und war zuvor Mitglied des Aufsichtsrats von CinCor Pharma (von AstraZeneca übernommen). Er erwarb seinen Bachelor of Science in Rechnungswesen an der Ferris State University in Big Rapids, Michigan, USA.

Über Abivax (www.abivax.com)

Abivax, ein von Truffle Capital gegründetes Unternehmen in der klinischen Phase 3, entwickelt Therapien, die das körpereigene Immunsystem modulieren, um Patienten mit chronischen Entzündungserkrankungen zu behandeln. Abivax, mit Sitz in Paris und Montpellier, ist an der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Der Hauptproduktkandidaten des Unternehmens, Obefazimod (ABX464), ist in der klinischen Phase-3 zur Behandlung von Colitis ulcerosa. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com . Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_.



