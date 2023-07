Lithium, das weiße Gold, steigt im Preis Ohne Batteriespeicher ist die Zukunft nicht möglich. Daher ist Lithium ein sehr gefragter Rohstoff. Die Elektromobilität befindet sich noch am Anfang, gewinnt aber zusehends an Fahrt. Das Wachstumspotenzial ist enorm, denn grüne Energie und CO2-Reduktion ist fast weltweit ein Thema. Rohstoffe wie Lithium sind daher von essenzieller Bedeutung. So ist der Preis für Lithium in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres bereits um gut zehn Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...