The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.07.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2023

.

ISIN Name

CA92027E1051 VALOUR INC.

US46583P1021 IVERIC BIO INC. DL-,001

US5856464095 MELROSE IND. UNSP.ADR/4

