Milliken Company, ein diversifizierter globaler Hersteller mit einem Portfolio von Innovationen in den Bereichen Textilien, Spezialchemikalien, Bodenbeläge und Gesundheitswesen, hat Patrick Keese zum Executive Vice President und President der Milliken-Geschäftseinheit Floor Covering ernannt. Mit Wirkung vom 25. Juli wird Keese die Leitung des internationalen Bodenbelags-Geschäft von Milliken übernehmen, das sich über vier Kontinente und 290 Produktkollektionen erstreckt.

"Wir freuen uns, Patrick in unserem Team begrüßen zu dürfen", so Halsey Cook, President und CEO bei Milliken Company. "Er bringt eine überzeugende Erfolgsbilanz bei der Einführung neuer Produkte, der Entwicklung kundenorientierter Lösungen und der Leitung von Initiativen zur Optimierung der betrieblichen Abläufe mit, die die reiche Tradition unseres Bodenbelagsgeschäfts stärken werden. Unseren besonderen Dank richten wir an Jim McCallum. Er wird Anfang September in den Ruhestand gehen und seine erfolgreiche Tätigkeit als President des Bodenbelagsgeschäfts beenden."

Keese, der zuletzt als Senior Vice President und General Manager bei Altium Packaging tätig war, verfügt über eine langjährige Erfahrung in der internationalen Unternehmensführung. Bei Altium leitete er mehr als 1.300 Mitarbeiter an 30 Standorten für die Herstellung von Kunststoff- und Verpackungskomponenten. Zuvor war Keese in der Produktion und im Vertrieb der Sonoco Products Company tätig, einem globalen Anbieter von Konsumverpackungen, Industrieprodukten, Schutzverpackungen und Verpackungslösungen für das Gesundheitswesen mit Sitz in Hartsville, US-Bundesstaat South Carolina. Er hat einen Bachelor of Science in Industriemanagement und Marketing an der Clemson University sowie Zertifizierungen durch verschiedene Programme zur Förderung der Entwicklung von Führungskräften an der Columbia University und dem Rensselaer Hartford Graduate Center erworben.

"Es ist ein besonderes Privileg, die Leitung des Bodenbelagsgeschäfts bei Milliken übernehmen zu dürfen", fügt Keese an. "Die Innovationen von Milliken im Bereich der Bodenbeläge verbinden technische Präzision mit einem inspirierenden Design, um nachhaltige und wirkungsvolle Produkte zu schaffen. Ich werde mich dafür einsetzen, dieses Erbe in die Zukunft zu führen und weiter auszubauen."

Über Milliken

Milliken Company ist ein weltweit führendes Produktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Materialwissenschaft, das schon heute die Durchbrüche von morgen ermöglicht. Von branchenführenden Molekülen bis hin zu nachhaltigen Innovationen fertigt Milliken Produkte, die den Alltag der Menschen verbessern und Lösungen für seine Kunden und Communitys schaffen. Auf der Grundlage Tausender von Patenten und eines Portfolios, das Anwendungen in den Bereichen Textilien, Spezialchemikalien, Bodenbeläge und Gesundheitspflege umfasst, schöpft das Unternehmen aus seinen gemeinsamen Werten wie Integrität und Exzellenz, um die Welt für kommende Generationen positiv zu beeinflussen. Erfahren Sie mehr über die neugierigen Köpfe und inspirierten Lösungen von Milliken unter milliken.com sowie auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

