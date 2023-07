Peking (ots/PRNewswire) -China und die Salomonen kündigten während des Besuchs des Staatsoberhaupts des Pazifikstaates den Aufbau einer umfassenden strategischen Partnerschaft an, die sich durch "gegenseitigen Respekt und gemeinsame Entwicklung für eine neue Ära" auszeichnen soll, um so die bilateralen Beziehungen zu verbessern.Seit die beiden Länder diplomatische Beziehungen aufgenommen haben, sei ihre freundschaftliche Zusammenarbeit trotz eines relativ späten Beginns zu einem Schrittmacher für die Beziehungen zwischen China und anderen Inselstaaten im Pazifik geworden, erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping am Montagnachmittag bei einem Treffen mit dem Premierminister der Salomonen, Manasseh Sogavare.Die Salomonen nahmen 2019 diplomatische Beziehungen zu China auf, nachdem sie ihre Beziehungen zur Region Taiwan abgebrochen hatten. Damit erkannten sie offiziell das Ein-China-Prinzip an, wie weitere 180 Länder weltweit auch.Erfolgreiche KooperationsprojekteDie Zusammenarbeit zwischen den beiden Seiten sei ein Paradigma für Einheit, Zusammenarbeit und gemeinsame Entwicklung für Länder unterschiedlicher Größe sowie für Entwicklungsländer gleichermaßen, sagte Xi."China ist bereit, die strategische Kommunikation zu verbessern und die Zusammenarbeit mit den Salomonen in verschiedenen Bereichen zu vertiefen, um den stetigen Fortschritt der bilateralen Beziehungen zu gewährleisten und den beiden Völkern mehr Nutzen zu bringen," so Xi.Offiziellen Zahlen zufolge ist China der größte Handelspartner des Pazifikstaates mit einem Gesamtvolumen von 498 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Die Exporte von den Salomonen nach China machen zwei Drittel der gesamten Exporte des Landes aus.Der chinesische Präsident fügte hinzu, dass das Land gewillt sei, die Entwicklung und langfristige Stabilität des Inselstaates zu gewährleisten, und bereit sei, die Entwicklungsmöglichkeiten, die die chinesische Modernisierung mit sich bringe, zu teilen, die Synergien zwischen der Neuen Seidenstraße und der Entwicklungsstrategie 2035 der Salomonen zu stärken, die praktische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu erweitern und die Importe von den Salomonen zu steigern."China unterstützt weitere chinesische Unternehmen dabei, auf den Salomonen zu investieren und dort Geschäfte zu machen, und wird dem Land weiterhin wirtschaftliche und technische Hilfe leisten, ohne dass daran irgendwelche politischen Bedingungen geknüpft sind," sagte Xi. Er forderte beide Seiten auf, den freundschaftlichen Austausch in Bereichen wie medizinische Versorgung und Bildung auszuweiten, und erklärte, China unterstütze die Salomonen bei der Ausrichtung der 17. Pazifikspiele."Die Souveränität des anderen respektieren"Während der Gespräche betonte Xi, dass China die Souveränität und Unabhängigkeit der pazifischen Inselstaaten in vollem Umfang respektiere und die Gleichheit aller Länder, ob groß oder klein, unterstütze.China respektiere den Willen der pazifischen Inselstaaten voll und ganz und strebe nach umfassenden Gesprächen, gemeinsamen Beiträgen, gemeinsamen Vorteilen und Ergebnissen, von denen alle profitieren. China respektiere zudem die kulturellen Traditionen der pazifischen Inselstaaten und bekenne sich zur Harmonie in der Vielfalt und zur gemeinsamen Schönheit der verschiedenen Kulturen. China respektiere die Einheit und Eigenständigkeit der pazifischen Inselstaaten und unterstütze sie bei der Umsetzung der Strategie 2050 für einen Blauen Pazifischen Kontinent, indem es zum Aufbau einer friedlichen, harmonischen, sicheren, integrativen und wohlhabenden Region des Blauen Pazifiks beitrage, so Xi.Er schätze ebenfalls das entschiedene Festhalten der Salomonen am Ein-China-Prinzip, unterstütze die Salomonen bei der Wahrung ihrer nationalen Souveränität, ihrer Sicherheits- und Entwicklungsinteressen und unterstütze den Entwicklungsweg, den das Land selbst gewählt habe.China sei bestrebt, seine eigenen Angelegenheiten gut zu regeln und werde immer ein Förderer des Weltfriedens sein, einen Beitrag zur globalen Entwicklung leisten und die internationale Ordnung verteidigen, so Xi.China sei sich der Tatsache bewusst, dass die Inselstaaten im Pazifik durch den Klimawandel vor großen Herausforderungen stehen, und sei bereit, den Austausch und die Zusammenarbeit mit ihnen in Bereichen wie meteorologische Dienste, Katastrophenprävention und -minderung sowie saubere Energie zu verstärken, um sie bei der Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, so Xi.Er betonte ebenfalls, dass China bereit sei, die Koordinierung und Zusammenarbeit mit den Salomonen zu verstärken, einen echten Multilateralismus aufrechtzuerhalten, die internationale Fairness und Gerechtigkeit zu wahren, sich gemeinsam gegen die Mentalität des Kalten Krieges und den Hegemonismus zu stellen und Frieden und Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region zu sichern.Sogavare stellte fest, dass die Entscheidung, diplomatische Beziehungen mit China aufzunehmen, die richtige Entscheidung gewesen sei, und erklärte, dass in den bilateralen Beziehungen fruchtbare Ergebnisse erzielt worden seien und China zum größten Infrastrukturpartner und zuverlässigen Entwicklungspartner der Salomonen geworden sei.Die Salomonen hielten fest am Ein-China-Prinzip fest und seien gewillt, einen engen Austausch auf hoher Ebene mit China zu pflegen, den Austausch und die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Kultur und auf subnationaler Ebene zu verstärken und gemeinsam auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel zu reagieren, so Sogavare. Er fügte hinzu, dass das Land alle Maßnahmen ablehne, die Chinas Entwicklung eindämmen oder darauf abzielen.https://news.cgtn.com/news/2023-07-10/Xi-meets-with-Solomon-Islands-PM-Manasseh-Sogavare-1lkcndnfqiA/index.htmlYT-Link für Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZkAMlIa-4tQVideo - https://www.youtube.com/watch?v=ZkAMlIa-4tQView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/china-und-die-salomonen-vereinbaren-eine-umfassende-strategische-partnerschaft-um-die-beziehungen-zu-verbessern-301874911.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5555844