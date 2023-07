Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Automatisierung von Geschäftsprozessen wurde in der Nucleus Research Technology Value Matrix for Content Services and Collaboration zum achten Mal in Folge als Leader ausgezeichnet. Sowohl bei der Funktionalität als auch bei der Benutzerfreundlichkeit belegte Laserfiche den ersten Platz unter den Anbietern, die in dem Bericht als "Leaders" bewertet wurden.

"Laserfiche belegt im Leaders-Quadranten Platz eins in Bezug auf Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit aufgrund seiner Stärken bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen, der robusten Sicherheitsfunktionen und seiner innovativen Roadmap", berichtet Evelyn McMullen, Research Manager bei Nucleus Research und Autorin des Berichts.

"Die Plattform bietet den Nutzern eine Reihe von Produktivitätstools, die künstliche Intelligenz, No-Code-Maßnahmen und Vorlagen nutzen, mit denen sie im Handumdrehen automatisierte Lösungen und Integrationen erstellen und einsetzen können. Dieser Ansatz hilft Unternehmen, die Prozessautomatisierung unternehmensweit zu skalieren und zugleich organisatorische oder gesetzliche Anforderungen zu erfüllen."

Mit Cloud-, On-Prem- und hybriden Bereitstellungsmodellen ermöglicht Laserfiche flexible und skalierbare Lösungen für die digitale Transformation durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen, Analyse- und Content-Management-Funktionen. Laserfiche geht über die Kernfunktionen von Inhaltsdiensten hinaus und bietet den Nutzern folgende Vorteile:

Schnelle Entwicklung und Bereitstellung elektronischer Formulare und automatisierter Geschäftsprozesse mithilfe von Low-Code- und No-Code-Tools und einer Drag-and-Drop-Oberfläche

Beschleunigung der Unternehmensinnovation und des ROI der digitalen Transformation mit dem Laserfiche Solution Marketplace, einer Sammlung von mehr als 200 Lösungsvorlagen, die branchenbewährten Designs und Best Practices folgen

Integration von Laserfiche in Unternehmensanwendungen mit Unterstützung von iPaaS-Anbietern (Integration-Platform-as-a-Service)

Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Informationen und Stärkung der Information Governance mithilfe branchenführender Tools für Archivmanagement, Audit Trail und Sicherheit

"Wir fühlen uns geehrt, auf der Grundlage von Marktforschung und Kundenfeedback die höchste Einstufung im Leaders-Quadranten erhalten zu haben", so Thomas Phelps, Senior Vice President of Corporate Strategy und CIO bei Laserfiche. "Laserfiche setzt sich für den Erfolg seiner Kunden ein und bietet eine Plattform, die ihnen hilft, geschäftlichen Mehrwert zu generieren."

Um mehr über die Positionierung von Laserfiche im Segment Content Services und Collaboration zu erfahren, laden Sie den Bericht hier herunter.

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Mithilfe von leistungsstarken Workflows, elektronischen Formularen, Dokumentenmanagement- und Analysefunktionen sorgt die Laserfiche®-Plattform für eine schnellere Abwicklung von Geschäftsvorgängen und erlaubt Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern in Niederlassungen auf der ganzen Welt verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

