Der amerikanische Dienstleister Maximus Inc. (ISIN: US5779331041, NYSE: MMS) wird seinen Aktionären am 31. August 2023 eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 28 US-Cents ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Record date ist der 15. August 2023. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Maximus 1,12 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 87,01 US-Dollar (Stand: 11. Juli 2023) einer aktuellen ...

