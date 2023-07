Das Gästeerlebnis in Arenen, Stadien und Theatern rund um den Globus entwickelt sich kontinuierlich, und die Nachfrage der Fans nach hochwertiger Live-Unterhaltung steigt weiter an. Vor diesem Hintergrund ist ASM Global eine neue strategische Partnerschaft mit den multidisziplinären Veranstaltungsort-Strategen von Forward Associates eingegangen.

Ron Bension, President und CEO von ASM Global, erklärt: "Wir setzen weiterhin auf Spitzentechnologien und Disruptors auf globaler Ebene und produzieren renommierte Inhalte durch unsere einzigartigen Beziehungen, kulinarische Künste, Nachhaltigkeitslösungen und Kundenrentabilität, und wir schaffen eine neue Schnittstelle, die diese Attribute miteinander vereint. Jetzt investieren wir in die branchenführenden Innovatoren für Gästeerlebnisse, Forward Associates, mit denen wir gemeinsam daran arbeiten werden, all dies umzusetzen: indem wir uns die Guest Journey ansehen, diese neu gestalten und dafür sorgen, dass es eine noch größere Auswahl für alle Zielgruppen gibt."

Forward Associates wurde 2015 gegründet und ist ein schnell wachsendes und dynamisches Team mit Niederlassungen in London, Mailand und Helsinki. Eine weitere Niederlassung wird derzeit in den USA eröffnet. Roy Westwood, CEO bei Forward Associates, verfolgt einen einzigartigen und ganzheitlichen Ansatz bei der Guest Journey und dem Live-Erlebnis der Gäste, indem er die Vielfalt des Veranstaltungsangebots erhöht und neue und kreative Wege erkundet, um das Erlebnis jedes einzelnen Gastes zu verbessern.

Forward Associates mit seinen breitgefächerten Erfahrungen und Spezialgebieten, die von der Architektur über die Innenarchitektur und Strategien für Veranstaltungsorte bis hin zum Verkauf und Marketing von Premium-Sitzplätzen reichen bietet einen beispiellosen "One-Stop-Shop" für die Bewertung, Planung, Gestaltung, Ausführung und Vermarktung von Veranstaltungsorten von Weltklasse rund um den Globus.

Derzeit gestaltet Forward Associates die Gastfreundschaft der nächsten Generation im neuen Stadion des FC Everton, von der Einführung der Hauptmarke "All", die die traditionelle Fußballgastlichkeit neu ausbalancieren soll, bis hin zur Eröffnung eines hochmodernen Verkaufsraums in Liverpools legendärem Liver Building.

Auch bei Stockholm Live arbeitet Forward Associates mit dem Team von ASM Global zusammen, um die zukünftige Strategie für das Portfolio der Veranstaltungsorte, einschließlich der Avicii Arena, zu entwickeln. Forward Associates war maßgeblich an der Neugestaltung der AO Arena in Manchester beteiligt, die für 75 Millionen US-Dollar umgebaut wird, und hat in den USA Projekte für ASM Global abgeschlossen, darunter die Desert Diamond Arena in Glendale, Bundesstaat Arizona. Zu den weiteren transformativen Projekten unter der Leitung von Forward Associates finden sich The O2, Tottenham Hotspur, Aston Villa FC sowie Koko und der Brighton Dome, für die vielseitige Angebote geschaffen wurden, mit denen konkrete Ertragsverbesserungen erzielt wurden.

Der Schritt unterstreicht das langfristige Ziel von ASM Global: das Erlebnis für 165 Millionen Kunden in allen Regionen der Welt zu verbessern und seine Position als weltweit führender Anbieter von Live-Unterhaltung zu behaupten.

Chris Bray, President, ASM Global Europe, kommentiert: "Die Nachfrage nach marktführenden, richtungsweisenden Gästeerlebnissen steigt rasant. Unsere Teams sind überragend auf ihrem Gebiet, und wir müssen in dieser Branche weiterhin innovativ bleiben und jederzeit die Erwartungen unserer Gäste übertreffen. Forward Associates ist branchenweit unübertroffen. Seine Experten folgen einer echten Vision für die Zukunft von Live-Entertainment-Erlebnissen und besitzen eine absolute Expertise auf ihrem Gebiet. Sie erbringen einzigartige, multidisziplinäre Dienstleistungen mit nachweislicher Erfolgsbilanz bei der Umsetzung außergewöhnlicher Konzepte von Anfang bis Ende. Wir freuen uns, diese neue Partnerschaft zu starten, die unsere Position als Marktführer bei Veranstaltungsorten und Anbieter von Live-Unterhaltung weiter festigen wird."

Roy Westwood fügte hinzu: "Ganz gleich, ob es sich um einen Neubau oder eine Neupositionierung als Teil eines Masterplans handelt Forward Associates ist stolz darauf, Innovationsführer bei Gästeerlebnissen zu sein. Mit ASM Global teilen wir unsere Vision, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und den Fans von Live-Entertainment immer das Beste zu bieten. Angesichts des internationalen Portfolios und der globalen Reichweite von ASM Global ist dies ein bedeutender Schritt für uns, und wir freuen uns darauf, gemeinsam loszulegen."

Die Partnerschaft untermauert das gemeinsame Ziel von ASM Global und Forward Associates, innovative Ansätze für die Zukunft des Fanerlebnisses zu entwickeln. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem umfangreichen Portfolio von ASM Global mit den weltweit berühmtesten Veranstaltungsorten in den Bereichen Live-Entertainment, Messen, Gastgewerbe und Sport.

ÜBER ASM GLOBAL

ASM Global ist der weltweit führende Produzent von Unterhaltungserlebnissen. Das Unternehmen ist weltweit führend im Bereich der Veranstaltungsort- und Event-Strategie und des Managements. Es bietet auf den jeweiligen Standort zugeschnittene Lösungen und modernste Technologien, um maximale Ergebnisse für die Eigentümer von Veranstaltungsorten zu erzielen. Das Elite-Netzwerk des Unternehmens erstreckt sich über fünf Kontinente und umfasst ein Portfolio von mehr als 350 der weltweit renommiertesten Arenen, Stadien, Veranstaltungsorte für darstellende Künste sowie Kongress- und Messezentren, darunter The Moscone Center, San Francisco, ICC Sydney, Australia, Olympia London, Shenzhen World Exhibition and Convention Center, China, und P&J Live in Aberdeen, Großbritannien. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter. asmglobal.com.

ÜBER FORWARD ASSOCIATES

Als multidisziplinärer Spezialist für Veranstaltungsorte weiß Forward Associates, wie verschiedene Räume und Marken auf unterschiedliche Weise wirken können, und kann Ihnen helfen, die kommerziellen Möglichkeiten Ihres Veranstaltungsortes zu maximieren.

Seine Spezialisten sind vor allem im Sport- und Freizeitbereich tätig, holen sich jedoch Inspiration von überall her. Sie entwerfen Konzepte, die das, was man bisher für möglich gehalten hat, an einer Vielzahl von Orten für Massenveranstaltungen übertreffen von Stadien, Arenen und Freizeitattraktionen bis hin zu Hotels und Einkaufszentren. Ihre Arbeit führt sie auf alle Kontinente, ist jedoch auch in ihrer Heimat zu erleben, wo sie an den renommiertesten Stadionneubauten Europas beteiligt waren: Tottenham Hotspur und Everton Football Club.

